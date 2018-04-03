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Армия и Флот

Минобороны РФ получило от Казанского авиационного завода очередной ракетоносец Ту-22М3

  •  © realnoevremya.ru

Казанский авиационный завод им. Горбунова передал в эксплуатацию Министерству обороны России очередной бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3.

Как сообщает пресс-служба компании, самолет прошел через весь спектр наземных и летных испытаний на площадке КАЗ после его ремонта и доработки. На данный момент бомбардировщик уже улетел к месту базирования.

Сегодня также стало известно, что Минобороны РФ получило первый самолет Ту-214ПУ-СБУС, построенный на КАЗ.

https://realnoevremya.ru/news/94695-minoborony-rf-poluchilo-ot-kazanskogo-aviastroitelnogo-zavoda-ocherednoy-raketonosec-tu-22m3

Армия, авиация, Ту-22М3
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