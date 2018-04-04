Истребители-перехватчики МиГ-31 морской авиации ТОФ впервые выполнили ночную дозаправку в воздухе

На Камчатке летчики отдельного смешанного авиационного полка Тихоокеанского флота (ТОФ) впервые отработали полеты экипажей высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31 с ночной дозаправкой в воздухе, сообщает пресс-служба ТОФ.

«Воздушная дозаправка топлива является необходимым элементом подготовки летчиков-истребителей, позволяющей значительно увеличить боевой радиус действий самолетов МиГ-31 и выполнять задачи по предназначению на большом удалении от мест базирования», — говорится в сообщении.

Пресс-служба поясняет, что при выполнении дозаправки самолетов ночью летчикам намного сложнее обнаружить штангу воздушного танкера и состыковаться в условиях плохой видимости с ее конусом, а также выполнять пилотирование в отсутствии видимых наземных ориентиров.

«Дозаправка самолетов морской авиации ТОФ проходила на высоте 7 тыс. метров при скорости около 500 километров в час. Летчики-истребители выполнили 10 вылетов и осуществили более 15 контактов с самолетом-заправщиком. Общий налет экипажей ночью превысил 10 часов», — отмечается в сообщении.

Дозаправка истребителей осуществлялась от самолетов Ил-78М Дальней авиации ВКС России.