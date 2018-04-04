В Ленинградской области выведена новая порода овец

Министерство сельского хозяйства России зарегистрировало выведенную в Ленинградской области новую породу овец.

Комиссия по испытанию и охране селекционных достижений в животноводстве департамента животноводства и племенного дела Минсельхоза РФ признала селекционным достижением и рекомендовала включить в государственный реестр новую породу овец — катумскую.

Селекционные работы в овцеводстве велись с конца 90-х годов ХХ века в животноводческом хозяйстве в местечке Катумы во Всеволожском районе. По имени места и хозяйства животные и получили свое название.

Катумская — это гладкошёрстная порода овец мясного направления, способная к линьке и не требующая стрижки. Животные новой породы характеризуются высокой скороспелостью, мясной продуктивностью и вкусовыми качествами мяса.

Научно-практическая база сельского хозяйства Ленинградской области позволяет селекционерам региона вести регулярную научную работу и регистрировать новые породы, типы и виды животных и растений.

В 2017 году в государственный реестр селекционных достижений был внесен выведенный в регионе новый сорт картофеля «Гусар», подана заявка на признание новой породы рыбы «Ропшинская золотая».

Нахождение породы в Госреестре дает право размножать, ввозить, сертифицировать и реализовывать племенной материал породы на территории России.