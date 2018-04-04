В Ростове на кофе-цикорном комбинате «Аронап» запущено новое производство

В Ростове (Ярославская область) на кофе-цикорном комбинате «Аронап» будут производить растительные экстракты для пищевой, косметической и фармацевтической продукции. 4 апреля состоялась церемония открытия нового цеха.

Новое производство быстрорастворимых экстрактов будет работать по системе полного цикла, от переработки сырья до выпуска готовой продукции в упаковке. Среди нового ассортимента — экстракты шиповника, цикория, чая, свеклы, рябины в гранулах. До этого аналогичные товары завозились в основном из-за рубежа. С выходом цеха на полную мощность будет создано дополнительно около 50 рабочих мест.

Планируется, что сумма налоговых отчислений превысит 140 мky в год. По объемам производства в этом году планируется увеличение мощности до 10 тысяч тонн.