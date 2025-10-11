В Ярославской области открыто предприятие по выпуску алюмооксидных катализаторов и адсорбентов
Завод по производству отечественных алюмооксидных катализаторов и адсорбентов, где будет создано 80 рабочих мест, открыт при поддержке ВЭБ.РФ.
Завод является предприятием полного производственного цикла, которое решает проблему сырьевой импортозависимости, способствует увеличению объемов выпускаемой продукции. Среди потребителей — нефтеперерабатывающие заводы, нефтехимические комплексы, газоперерабатывающие заводы, металлургические комбинаты. Средняя заработная плата составит 75 тысяч рублей, только за первый год работы предприятия в консолидированный бюджет Ярославской области поступит не менее 110 млн рублей налогов.
— Наш проект является уникальным для отрасли, поскольку объединяет передовой отечественный промышленный опыт, инновационные технологии и стратегическое партнерство с государством, формируя новый региональный центр компетенций в Центральной России, — рассказал глава ГК «РЕАЛ СОРБ» Алексей Зеленов. — Его реализация станет значимым вкладом в развитие промышленного потенциала региона и общероссийский процесс импортозамещения. Это уже третье наше предприятие в Ярославской области. Аналогов в стране ему нет. Инвестор рассматривает возможность дальнейшего развития производства.
