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Добыча и разведка полезных ископаемых

РУСАЛ ввел в эксплуатацию новое месторождение бокситов в Коми

  •  © rkomi.ru

ОК РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия, объявляет о начале добычи бокситов на Верхне-Щугорском месторождении (Княжпогостский район Республики Коми). Балансовые запасы нового месторождения составляют около 65 млн тонн руды, срок отработки актива — более 20 лет.

Ввод месторождения в эксплуатацию является результатом реализуемой компанией стратегии по наращиванию минерально-сырьевой базы на «Боксите Тимана». В середине марта 2018 года на Вежаю-Ворыквинском месторождении была добыта 40-миллионная тонна бокситов, и запасы актива заканчиваются. Для сохранения стабильного уровня добычи компания РУСАЛ инвестировала в развитие производства в Республике Коми в период 2016-2017 гг. более 3 млрд рублей, в том числе на приобретение горнодобывающего оборудования, строительство рудника, дорог, инфраструктурных и вспомогательных объектов и выполнение горно-капитальных работ.

В 2018 году «Бокситом Тимана», единственным в России предприятием, где добыча боксита ведется открытым способом, запланировано строительство и ввод в эксплуатацию очистных сооружений карьерных вод, автомобильной дороги, склада ТМЦ, столовой на 100 мест, нового жилого модуля на 80 мест, ангара для ремонта тепловозов на станции Чиньяворык-промышленный и ряда других объектов инфраструктуры.

«Начало добычи на Верхне-Щугорском месторождении открывает новую страницу в истории „Боксита Тимана“. Балансовые запасы Верхне-Щугорского рассчитаны более чем на 20 лет интенсивной добычи, что обеспечит не только стабильную работу предприятия РУСАЛа в Коми на долгие годы вперед, но и новые рабочие места для жителей республики, а также вклад в социально-экономическое развитие всего региона. Мы признательны руководству Коми за поддержку наших инициатив как в решении стратегических вопросов укрепления промышленного потенциала республики, так и при реализации культурных и спортивных проектов. Один из приоритетов РУСАЛа — расширение собственной сырьевой базы, поэтому компания продолжит инвестировать в развитие производственных мощностей предприятия», — отметил президент ОК РУСАЛ Владислав Соловьев.

Предприятие «Боксит Тимана» было основано в 1992 году и занимается освоением бокситовых месторождений на Среднем Тимане. По итогам 2017 года произведено 3,2 млн тонн товарной продукции, что на 3,2% больше, чем в 2016-м. «Боксит Тимана» поставляет сырье для одного из старейших российских глиноземных предприятий — Уральского алюминиевого завода (г. Каменск-Уральский, Свердловская обл.).

  •  © rkomi.ru
  •  © rkomi.ru
  •  © rkomi.ru
  •  © rkomi.ru
  •  © rkomi.ru
  •  © rkomi.ru
https://rusal.ru/press-center/press-releases/21566/

Коми, РУСАЛ
  • Великоросс Великоросс
    05.04.1809:37:31

    •  © rkomi.ru

    •  © rkomi.ru

    •  © rkomi.ru

    •  © komiinform.ru

    Отредактировано: Великоросс~09:38 05.04.18
    #1023553
    • Нет аватара RF
      05.04.1812:09:05

      Чем там темнокожие сотрудники интересно занимаются? Наверное, обладают редкой профессией.

      #1023596
      • Нет аватара brat_po_razumu
        05.04.1815:17:58

        Очевидно — студенты из Гвинеи. Они у нас учатся по программе Bourse RUSAL 2011 — 100 человек.

        Будут работать — уже работают — в Русском алюминии.

         https://www.uralweb.ru/pages/persona/7382.html 

        Гвинея — один из мировых лидеров по добычи бокситов, в 4 раза больше России добывает. Русский алюминий это дело под себя маль-маль подминает.

         https://rusal.ru/developm...social_investment/gvinea/ 

        Отредактировано: brat_po_razumu~15:18 05.04.18
        #1023655
  • Нет аватара RF
    05.04.1812:25:19

    Подумал о влиянии пошлин на алюминий в США: ведь это может затронуть всю цепочку кап.вложений в цикл производства (и бокситы, и обогащение и выплавка), плюс усиление конкуренции с Китаем. Наши перекупщики (да и снабженцы) вполне берут китайские металлоизделия и полуфабрикаты, когда они дешевле. А Китай будет демпинговать.

    На нашем предприятии лично с этим столкнулся, а ведь нам надо думать о своей стране. Беда с этим. Даже на выборе подшипников качения, в т. ч. самых простых, и то проигрываем. Нет единой программы для всех предприятий России — «Покупай Российское».

    В общем вызовы для нашей экономики и производства, я считаю.

    Некоторые экономисты говорят, что нужно было использовать наши ресурсные преимущества — дешевый газ, особенно дешевую электроэнергию, свое сырье. Для того, чтобы перерабатывать сырье в конечные изделия, или хотя бы в высокий передел.

    Но сейчас к сожалению, не знаю как поведет себя Китай, получив «силу сибири», эл.энергию по сниженным ценам.

    #1023602
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