РУСАЛ ввел в эксплуатацию новое месторождение бокситов в Коми

ОК РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия, объявляет о начале добычи бокситов на Верхне-Щугорском месторождении (Княжпогостский район Республики Коми). Балансовые запасы нового месторождения составляют около 65 млн тонн руды, срок отработки актива — более 20 лет.

Ввод месторождения в эксплуатацию является результатом реализуемой компанией стратегии по наращиванию минерально-сырьевой базы на «Боксите Тимана». В середине марта 2018 года на Вежаю-Ворыквинском месторождении была добыта 40-миллионная тонна бокситов, и запасы актива заканчиваются. Для сохранения стабильного уровня добычи компания РУСАЛ инвестировала в развитие производства в Республике Коми в период 2016-2017 гг. более 3 млрд рублей, в том числе на приобретение горнодобывающего оборудования, строительство рудника, дорог, инфраструктурных и вспомогательных объектов и выполнение горно-капитальных работ.

В 2018 году «Бокситом Тимана», единственным в России предприятием, где добыча боксита ведется открытым способом, запланировано строительство и ввод в эксплуатацию очистных сооружений карьерных вод, автомобильной дороги, склада ТМЦ, столовой на 100 мест, нового жилого модуля на 80 мест, ангара для ремонта тепловозов на станции Чиньяворык-промышленный и ряда других объектов инфраструктуры.

«Начало добычи на Верхне-Щугорском месторождении открывает новую страницу в истории „Боксита Тимана“. Балансовые запасы Верхне-Щугорского рассчитаны более чем на 20 лет интенсивной добычи, что обеспечит не только стабильную работу предприятия РУСАЛа в Коми на долгие годы вперед, но и новые рабочие места для жителей республики, а также вклад в социально-экономическое развитие всего региона. Мы признательны руководству Коми за поддержку наших инициатив как в решении стратегических вопросов укрепления промышленного потенциала республики, так и при реализации культурных и спортивных проектов. Один из приоритетов РУСАЛа — расширение собственной сырьевой базы, поэтому компания продолжит инвестировать в развитие производственных мощностей предприятия», — отметил президент ОК РУСАЛ Владислав Соловьев.

Предприятие «Боксит Тимана» было основано в 1992 году и занимается освоением бокситовых месторождений на Среднем Тимане. По итогам 2017 года произведено 3,2 млн тонн товарной продукции, что на 3,2% больше, чем в 2016-м. «Боксит Тимана» поставляет сырье для одного из старейших российских глиноземных предприятий — Уральского алюминиевого завода (г. Каменск-Уральский, Свердловская обл.).