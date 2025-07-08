РУСАЛ запустил производство алюминиевых пищевых контейнеров

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Москва, 7 июля 2025 года — РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия, запустил в Московской области производство алюминиевых пищевых контейнеров. Алюминий является идеальным материалом для разогревания и доставки готовых блюд, рост потребления алюминиевых контейнеров сдерживается нехваткой качественного предложения.

Крупнейший в России производителем бытовой фольги «РУСАЛ — Саянская фольга» (бренды Sayana, «Саянская фольга» и «Саяночка») запустил в Дмитрове Московской области линию по выпуску алюминиевых пищевых контейнеров. Мощность линии составляет 1200 тонн переработки фольги в год, сейчас она может производить контейнеры 10 видов, их ассортимент будет увеличиваться.

«За последние два года потребление в России алюминиевых пищевых контейнеров выросло примерно на 40%, спрос — как в сегменте horeca, так и в сегменте B2C — имеет хороший потенциал дальнейшего роста, который частично сдерживается дефицитом качественного предложения. Наличие такого производства в периметре РУСАЛа гарантирует высочайшее качество и оптимальную себестоимость по всей производственной цепочке — от первичного алюминия до проката фольги и выпуска самих контейнеров», — рассказал Директор блока «Фольга» РУСАЛа Алексей Агафонов.

Расположение «Саянской фольги» в европейской части страны обеспечивает близость производства к большинству крупных российских городов и максимальному количеству потенциальных потребителей. Часть ассортимента нового производства будет поставляться в федеральные розничные сети, что поможет популяризировать данный вид упаковки в домашних хозяйствах.

Алюминий является идеальным материалом для пищевых контейнеров, в отличие от материалов-субститутов алюминиевые контейнеры можно разогревать в духовке, микроволновой печи и на углях. Алюминий экологичен, на 100% подлежит переработке и благодаря высоким барьерным свойствам не вступает во взаимодействие с пищей.

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