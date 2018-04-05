

Ростех создал единую ИТ-систему для Минтруда России

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Ростех в рамках контракта с Министерством труда и социальной защиты России создал защищенную сеть передачи данных, которая объединила сотни учреждений медико-социальной экспертизы в 72 регионах страны. ИТ-система призвана повысить оперативность работы учреждений МСЭ и доступность мер социальной защиты для людей с ограниченными возможностями. Проект реализован в рамках программы цифровизации экономики России.

Исполнителем работ стал Национальный центр информатизации (НЦИ, входит в Ростех). Отбор подрядчика производился министерством на основе аукциона, в ходе которого максимальная начальная цена контракта была снижена более чем на 20%.

Созданная сеть объединяет информационные и вычислительные ресурсы, телекоммуникационные услуги, прикладные, системные и интеллектуальные сервисы учреждений МСЭ по всей стране в единую автоматизированную систему.

В состав системы входят модули шифрования, межсетевого экранирования, обнаружения вторжений и контроля защищенности. Это обеспечивает надежную защиту конфиденциальной информации, передаваемой по открытым сетям провайдеров, позволяет выявлять несанкционированные попытки доступа и нелегитимного проникновения в систему, а также осуществлять автопоиск уязвимостей в компонентах сети.