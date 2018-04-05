Сарапульский электрогенераторный завод освоил производство лифтовых лебедок‍

Сарапульский электрогенераторный завод (АО «СЭГЗ») начал поставки отечественных лифтовых лебедок торговой марки «Веллифт» крупнейшему российскому производителю лифтов — ПАО «Карачаровский механический завод» (Москва, КМЗ). Отгрузка изделий проходит в рамках подписанного 1 августа 2017 года на презентации карты инвестиционных возможностей Удмуртии соглашения о расширении производственной кооперации. Согласно документу СЭГЗ будет поставлять столичному предприятию до 2500 лифтовых лебедок в год.

Пятого апреля из Сарапула в Москву была направлена партия из 30 лебедок типа SGR 11. Это наиболее популярная модель лифтовой лебедки, грузоподъемностью в 400 кг, которую устанавливают в зданиях высотой до 50-ти метров. Например, средняя высота 9-ти этажного дома составляет 27-28 метров. Сарапульские лифтовые лебедки более чем на 70% изготовлены из компонентов и комплектующих собственного или российского производства.

В ближайшее время Сарапульский электрогенераторный завод планирует начать серийный выпуск безредукторых лифтовых лебедок (ЛБР), спрос на которые на отечественном рынке увеличивается с каждым годом. В отличие от лебедки с редуктором ЛБР не нужно устанавливать в большом машинном отделении лифта, они имеют меньшие, по сравнению с редукторными лебедками, уровни шума и потребления электроэнергии.

По данным министерства строительства и ЖКХ на сегодняшний день в многоквартирных домах России эксплуатируются порядка 440 тысяч лифтов. Из них порядка 170 тысяч требуют срочной замены. В год в нашей стране монтируются порядка 36 тысяч лифтокомплектов (кабина лифта, лифтовая лебедка и другие компоненты), произведенных на отечественных и зарубежных лифтостроительных заводах.

При этом более половины редукторных лифтовых лебедок и до 90% безредукторных лифтовых лебедок производители лифтов вынуждены покупать за рубежом, или изготавливать самостоятельно из импортных комплектующих. С учетом роста курса доллара и евро, стоимость лифтокомплектов с иностранными лифтовыми лебедками увеличивается, и замена лифта может стать недоступной по цене для многих социальных учреждений или жилых домов с небольшим количеством собственников.

«Организованное серийное производство лифтовых лебедок на СЭГЗ — большой шаг в импортозамещении иностранной продукции на рынке лифтового оборудования России. Мы понимаем, что важно не просто заменить импортные изделия, но и предложить производителям лифтового оборудования продукцию достойного качества, отвечающую всем современным требованиям по надежности, уровню шума, снижению эксплуатационных затрат. В 2017 году Совет директоров АО „СЭГЗ“ принял инвестиционную программу по расширению производства лифтового оборудования, благодаря которой в середине этого года завод сможет локализовать производство лифтовых лебедок в Сарапуле на 100% и начать производство полностью отечественной продукции», — сказал председатель Совета директоров АО «СЭГЗ» Виталий Шурыгин.

«На Сарапульском электрогенераторном заводе и дочернем предприятии „Веллифт“ накоплен большой опыт производства лифтовых лебедок различных типов. Благодаря конструктивному взаимодействию с нашими партнерами на Карачаровском механическом заводе, Щербинском лифтостроительном заводе, предприятии „ОТИС лифт“ в Санкт-Петербурге мы постоянно улучшаем потребительские качества нашей продукции и предлагаем рынку изделия, не уступающие по своим характеристикам лучшим образцам иностранной лифтовой продукции», — говорит генеральный директор АО «СЭГЗ» Сергей Мусинов.

С начала своей работы дочернее предприятие Сарапульского электрогенераторного завода «Веллифт» реализовало 8369 лифтовых лебедок на общую сумму около 1 миллиарда рублей.