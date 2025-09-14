«Удмуртнефть» ввела в эксплуатацию первую отечественную электрическую мобильную буровую установку
Компания «Удмуртнефть» начала использование первой в отрасли электрической мобильной буровой установки российского производства.Переход от дизельного двигателя к электроприводу позволил:
- снизить воздействие на окружающую среду,
- повысить энергоэффективность буровых работ.
Экономия энергозатрат составляет до 30%, что дает предприятию 1 млн руб. на каждую пробуренную скважину.
Новая установка имеет грузоподъемность 180 т и смонтирована на мобильном шасси полуприцепа. Рабочее место бурильщика оснащено закрытой кабиной с системой джойстикового управления, обеспечивающей комфорт и безопасность. Применение электрического силового привода позволило сократить время подготовки к бурению на 12 часов и уменьшить затраты на планово-предупредительные ремонты.В настоящее время буровая установка задействована на Мишкинском месторождении. В дальнейшем техника будет использоваться и на других активах Удмуртнефти. Осенью 2025 г. планируется ввод в эксплуатацию еще одной аналогичной установки.Удмуртнефть им. В.И. Кудинова
- крупнейшее нефтедобывающее предприятие на территории Удмуртии, обеспечивающее 60% добываемого в регионе сырья;
- в активе предприятия — 35 месторождений, расположенных на территории 14 районов республики;
