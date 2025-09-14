Подпишись
«Удмуртнефть» ввела в эксплуатацию первую отечественную электрическую мобильную буровую установку

Компания «Удмуртнефть» начала использование первой в отрасли электрической мобильной буровой установки российского производства.Переход от дизельного двигателя к электроприводу позволил:

  • снизить воздействие на окружающую среду,
  • повысить энергоэффективность буровых работ.

Экономия энергозатрат составляет до 30%, что дает предприятию 1 млн руб. на каждую пробуренную скважину.

Новая установка имеет грузоподъемность 180 т и смонтирована на мобильном шасси полуприцепа. Рабочее место бурильщика оснащено закрытой кабиной с системой джойстикового управления, обеспечивающей комфорт и безопасность. Применение электрического силового привода позволило сократить время подготовки к бурению на 12 часов и уменьшить затраты на планово-предупредительные ремонты.В настоящее время буровая установка задействована на Мишкинском месторождении. В дальнейшем техника будет использоваться и на других активах Удмуртнефти. Осенью 2025 г. планируется ввод в эксплуатацию еще одной аналогичной установки.Удмуртнефть им. В.И. Кудинова

  • крупнейшее нефтедобывающее предприятие на территории Удмуртии, обеспечивающее 60% добываемого в регионе сырья;
  • в активе предприятия — 35 месторождений, расположенных на территории 14 районов республики;

  • Нет аватара Алексей Растригин15.09.25 06:37:57

    А электричество то откуда? от специализированного дизель-генератора на том же полуприцепе?

