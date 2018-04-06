Новая линия открыта на хлебокомбинате в Липецкой области

В филиале ПАО «Лимак» Грязинский хлебокомбинат прошла церемония открытия новой линии по производству батонов. Устаановленное оборудование способно производить более десяти тонн батонов массой 0,36 кг в сутки — это 460 килограммов в час.

Инвестиции в производство составили примерно 50 млн рублей.

На Грязинском хлебокомбинате теперь будут производить батоны по четырем рецептам: «Нарезной», «Кефирный», «Сахарный» и «Утро». Планируется, что Грязинский хлебозавод будет обеспечивать батонами Добринский и Усманский районы Липецкой области, а также Тамбов и Мичуринск.

Во втором квартале нынешнего года ПАО «Лимак» планирует запустить на своей грязинской площадке линию по производству ржано-пшеничного формового хлеба производительностью 10 тонн в сутки.