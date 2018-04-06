В Тамбовской области дан старт строительству биотехнологического завода по переработке зерна

На площадке индустриального парка «Уварово» заложили памятную капсулу в основание уникального для Тамбовской области биотехнологического завода по переработке фуражного зерна.

Предприятие «Ладесол-Тамбов» будет производить из зерна концентрированные белковые кормопродукты. Проектная мощность завота составит 150 тысяч тонн. В его основе — производство по выпуску ценного компонента с содержанием белка более 60% для создания комбикормов для интенсивного ведения животноводства. Технология данного производства не имеет полноценных аналогов не только на российском, но и на мировом рынке. Основной продукт — белковый концентрат, способен изменить ситуацию, связанную с дефицитом белка в России, а высокая автоматизация производственного процесса и модульность оборудования позволяют тиражировать проект и на территории других субъектов РФ.

На новом предприятии будет создано свыше 100 рабочих мест.