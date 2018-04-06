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Авиация

Авиакомпания «Ямал» получила два очередных пассажирских самолета Сухой Суперджет 100

  •  © aviaforum.ru

6 апреля авиакомпания «Ямал» получила сразу два новых Суперджета.

Перелет из Жуковского на базу авиакомпании — аэропорт Домодедово совершили воздушные суда с регистрацией RA-89086 и RA-89087.

RA-89086 совершил первый полет 04.07.2017, а RA-89087 — 15.03.2017, оба борта ранее нигде не эксплуатировались. На сегодня в парке авиакомпании «Ямал» 10 самолетов этого типа. Всего авиакомпания «Ямал» должна получить от ГТЛК 25 таких машин.

Таким образом, ГСС поставила уже 10 SSJ-100 в этом году.

  •  © aviaforum.ru

https://aviaforum.ru/threads/ssj-v-ehkspluatacii-jamal.42447/page-12#post-2205616

SSJ-100, Sukhoi Superjet 100, Сухой Суперджет 100, ГСС, Ямал, ГТЛК
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