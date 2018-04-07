Строительство моста через Волгу в Дубне

В Дубне (Московская область) идёт строительство 4-х полосного автомобильного моста через Волгу.

1. Строительство моста на левом берегу, октябрь 2017 года:



© Фото из открытых источников

2. Строительство моста на левом берегу, апрель 2018 года:



© Фото из открытых источников

3. 4. Строительство левобережной эстакады, октябрь 2017 и апрель 2018 года:



© Фото из открытых источников



© Фото из открытых источников

5. Строительство моста на правом берегу Волги, октябрь 2017 года:



© Фото из открытых источников

6. 7. Строительство моста на правом берегу Волги, апрель 2018 года:



© Фото из открытых источников



© Фото из открытых источников

8. Панорама строящегося моста, октябрь 2017 года:



© Фото из открытых источников

9. И апрель 2018 года:



© Фото из открытых источников

10. После завершения строительства мост будет таким:



© Фото из открытых источников

Кадры из видео (Fly Dubna) Кликабельно!