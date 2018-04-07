Испытания военных багги в Гудермесе

Первая партия новых военных вездеходов «Чаборз М-3» прошла испытания на базе учебного центра по подготовке спецподразделений в Гудермесе.

Вездеход «Чаборз М-3» был разработан Международным учебным центром сил специального назначения при участии инжиниринговой компании Ф-МоторСпорт.



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Завод «Чеченавто» производит багги с 2017 года.



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Первая партия многоцелевых автовездеходов была закуплена для международного учебного центра, который был слздан в Гудермесском районе Чечни.



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Преимущество «Чаборз М-3» заключается в легкости конструкции, высокой проходимости и многофункциональности.



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Багги предназначен для перевозки личного состава и грузов в труднодоступных районах и в условиях бездорожья. На фото: руководитель производства автовездеходов Владимир Бурлаков во время испытаний багги.



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«Чаборз М-3» это универсальный автомобиль, который адаптируется под различные военные и гражданские нужды.



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Цех, где производится сборка многоцелевого автовездехода марки «Чаборз».



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Название «Чаборз» в переводе с чеченского обозначает «медведь и волк».



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Пост сделан с содействием блогера Human RS