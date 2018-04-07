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Армия и Флот

Испытания военных багги в Гудермесе

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Первая партия новых военных вездеходов «Чаборз М-3» прошла испытания на базе учебного центра по подготовке спецподразделений в Гудермесе.

Вездеход «Чаборз М-3» был разработан Международным учебным центром сил специального назначения при участии инжиниринговой компании Ф-МоторСпорт.

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Завод «Чеченавто» производит багги с 2017 года.

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Первая партия многоцелевых автовездеходов была закуплена для международного учебного центра, который был слздан в Гудермесском районе Чечни.

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Преимущество «Чаборз М-3» заключается в легкости конструкции, высокой проходимости и многофункциональности.

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Багги предназначен для перевозки личного состава и грузов в труднодоступных районах и в условиях бездорожья. На фото: руководитель производства автовездеходов Владимир Бурлаков во время испытаний багги.

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«Чаборз М-3» это универсальный автомобиль, который адаптируется под различные военные и гражданские нужды.

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Цех, где производится сборка многоцелевого автовездехода марки «Чаборз».

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Название «Чаборз» в переводе с чеченского обозначает «медведь и волк».

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Пост сделан с содействием блогера Human RS

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Армия, Чечня, Чеченавто, Чаборз М-3
  • Human RS Human RS
    07.04.1813:41:43

    Чутка не в тему, но все равно любопытно — впервые на Параде Победы будет представлена техника Росгвардии:

    •  © pp.userapi.com

    •  © pp.userapi.com

    А на заднем плане видны и армейские пикапы УАЗ, которые также впервые участвуют в параде.

    Отредактировано: Human RS~13:42 07.04.18
    #1024092
  • Нет аватара Северянин
    07.04.1819:20:21

    Если Уаз-Пикап будет такого же качества как гражданская версия,то это будет п…ц

    #1024136
  • Нет аватара Северянин
    07.04.1819:21:39

    Имел я «честь» владеть такой машиной в течений 3 лет.

    #1024137
  • Нет аватара Kobrin
    07.04.1819:24:46

    Молодцы!

    Техника мирового уровня и уже проверена в Сирии.

    Производится и тестируется заказчиком.

    #1024139
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