Предприятие Росатома поставило промышленное оборудование для концерна СИБУР

Предприятие машиностроительного дивизиона «Атомэнергомаш» входящего в концерн Росатома — АО «ОКБМ Африкантов» произвело и поставило партию специализированных промышленных насосов для «СИБУР-Кстово» — сообщает пресс-служба «Атомэнергомаш».



Кстовский нефтехимический завод

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Данное оборудование предназначено для оснащения химического производства концерна СИБУР и будут задейстованы для перекачки этилена на Кстовском нефтехимическом заводе. Согласно контракту было поставлено 6 герметичных электронасосов трех типоразмеров.

Промышленные электронасосы производства «ОКБМ Африкантов» предназначены для работы с взрывоопасными, токсичными, агрессивными жидкостями в различных отраслях промышленности. При этом насосы отличаются высоким качеством и экономичностью. Например, производитель заявляет что насосы имеют назначенный срок службы 20 лет (с возможным продлением) и назначенный ресурс не менее 40 тыс. часов, что превышает показатели надежности ведущих мировых производителей герметичных насосов.

Кстовский нефтехимический завод был построен в 70-е годы, промышленное производство на нем было запущено в 1981 году. В кризисные 90-е завод был остановлен. В 1999 году завод вошел в состав СИБУРа, кризис был окончательно преодолен. Был принят ряд инвестиционных программ, — например в 2014 году был реализован большой инвестиционный проект по реконструкции Кстовского нефтехимического завода с увеличением мощности основной технологической установки с 240 тыс. до 360 тыс. тонн этилена в год. Весь дополнительный этилен поступает на завод поливинилхлорида компании «РусВинил»

Основными продуктами производств «СИБУР-Кстово» являются этилен, пропилен и бензол. Эти продукты применяются в качестве сырья для нефтехимических и химических предприятий, а также для предприятий других отраслей, которые производят широкий спектр разнообразной продукции.

Производственные мощности «СИБУР-Кстово» составляют 384 тыс. тонн в год по производству этилена, 180 тыс. тонн в год по производству пропилена, 96 тыс. тонн в год по производству бензола.

Насосное оборудование ОКБМ используется на многих ведущих предприятиях нефтехимического комплекса России.