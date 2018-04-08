Новости топливно-энергетического комплекса ЖКХ
Новую котельную открыли в станице Выселки Краснодарского края
Станция мощностью 5,0 МВт/час заменит устаревшую конструкцию 1984 года постройки.
Так, новое оборудование и примененные современные технические решения позволяют снизить расход природного газа на 26%, электроэнергии — на 37%. В процессе эксплуатации также существенно снизятся общецеховые, эксплуатационные и другие сопутствующие расходы. Котельная оборудована GSM и работает без присутствия обслуживающего персонала, подтверждена и ее экологическая безопасность.
В Брюховецком районе Краснодарского края запустили новую котельную
Новая газовая блочно-модульная котельная располагается на территории участковой больницы в станице Батуринской.
В строительстве были использованы все современные решения по водоподготовке и управлению сетевыми насосами. При этом учитывались особенности энергопотребления, качество топлива и воды.На строительство объекта было израсходовано 11,7 млн рублей. По подсчетам специалистов, экономический эффект в результате внедрения современного оборудования составит порядка 520 тысяч рублей в год.
Новая газовая блочно-модульная котельная обеспечит теплом учащихся Ефимовской коррекционной школы-интерната в Бокситогорском районе Ленинградской области.
Ранее учебный и спальный корпуса отапливались с помощью угольных котлов, мощности которых исчерпали свои ресурсы. Новая автономная газовая котельная рассчитана на обогрев двух зданий и горячее водоснабжение. Предусмотрена многоуровневая система безопасности, а также подземный резервуар для дизельного топлива.
Пост был сделан с содействием блогера Human RS !
- termometrix
- 08.04.201820:30
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