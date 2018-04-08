Новости топливно-энергетического комплекса ЖКХ

Новую котельную открыли в станице Выселки Краснодарского края

Станция мощностью 5,0 МВт/час заменит устаревшую конструкцию 1984 года постройки.

Так, новое оборудование и примененные современные технические решения позволяют снизить расход природного газа на 26%, электроэнергии — на 37%. В процессе эксплуатации также существенно снизятся общецеховые, эксплуатационные и другие сопутствующие расходы. Котельная оборудована GSM и работает без присутствия обслуживающего персонала, подтверждена и ее экологическая безопасность.

В Брюховецком районе Краснодарского края запустили новую котельную

Новая газовая блочно-модульная котельная располагается на территории участковой больницы в станице Батуринской.

В строительстве были использованы все современные решения по водоподготовке и управлению сетевыми насосами. При этом учитывались особенности энергопотребления, качество топлива и воды.На строительство объекта было израсходовано 11,7 млн рублей. По подсчетам специалистов, экономический эффект в результате внедрения современного оборудования составит порядка 520 тысяч рублей в год.

Новая газовая блочно-модульная котельная обеспечит теплом учащихся Ефимовской коррекционной школы-интерната в Бокситогорском районе Ленинградской области.





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Ранее учебный и спальный корпуса отапливались с помощью угольных котлов, мощности которых исчерпали свои ресурсы. Новая автономная газовая котельная рассчитана на обогрев двух зданий и горячее водоснабжение. Предусмотрена многоуровневая система безопасности, а также подземный резервуар для дизельного топлива.

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