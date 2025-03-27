В Свердловской области запущена новая линия по производству пластиковых труб

© Борис Ярков Областная газета

26 марта производственная компания «Контур» ввела в эксплуатацию четвертую линию по выпуску пластиковых труб для внутренней и наружной канализации. Инвестиции в проект составили около 100 млн рублей, половина из которых — льготный заем Фонда технологического развития промышленности Свердловской области.

Новая линия позволит увеличить производственные мощности предприятия на 25-30%. Оборудование включает экструдеры, охлаждающие ванны, механизмы протяжки и нарезки труб, а также машину для изготовления соединительных раструбов. В перспективе это даст возможность освоить выпуск негорючих труб для внутридомовых коммуникаций и напорных ливневых систем.

Проект реализован за полтора года, создано 10 новых рабочих мест. Продукция компании востребована среди застройщиков Урала и других регионов.

Развитие производства соответствует задачам импортозамещения и национального проекта «Производительность труда». Предприятие использует отечественное сырье и современные технологии, обеспечивая высокое качество продукции.

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