В Свердловской области запущена новая линия по производству пластиковых труб

В Свердловской области запущена новая линия по производству пластиковых трубСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
© Борис Ярков Областная газета
26 марта производственная компания «Контур» ввела в эксплуатацию четвертую линию по выпуску пластиковых труб для внутренней и наружной канализации. Инвестиции в проект составили около 100 млн рублей, половина из которых — льготный заем Фонда технологического развития промышленности Свердловской области.
Новая линия позволит увеличить производственные мощности предприятия на 25-30%. Оборудование включает экструдеры, охлаждающие ванны, механизмы протяжки и нарезки труб, а также машину для изготовления соединительных раструбов. В перспективе это даст возможность освоить выпуск негорючих труб для внутридомовых коммуникаций и напорных ливневых систем.
Проект реализован за полтора года, создано 10 новых рабочих мест. Продукция компании востребована среди застройщиков Урала и других регионов.
Развитие производства соответствует задачам импортозамещения и национального проекта «Производительность труда». Предприятие использует отечественное сырье и современные технологии, обеспечивая высокое качество продукции.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в телеграмм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Поделись позитивом в своих соцсетях
Другие публикации по теме
-
Запущена площадка для наземных испытаний самолётов «Байкал» и «Ладога»
Ангар для наземного испытания авиатехники введен в эксплуатацию на&nbs...ерального бюджета 1 миллиарда рублей в виде инфраструктурного кредита.
-
В Екатеринбурге открыли Дворец водных видов спорта и Дворец дзюдо
Сразу два знаковых спортивных объекта открылись в Екатеринбурге &...и дружественных России стран. Он пройдет с 19 по 31 августа.
-
ЕВРАЗ запустил в работу отечественный экскаватор с большим ковшом
На Собственно-Качканарском месторождении в Свердловской области Е...вшей. Вес экскаватора — 725 тонн, высота — 18 метров.
Вступай в наши группы и добавляй нас в друзья :)
Следи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
Bionysheva_Elena