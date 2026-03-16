В Петербурге открыли комплекс по производству оборудования для переработки отходов
В Санкт-Петербурге завершили строительство лабораторно-производственного комплекса для выпуска оборудования по переработке органических отходов. Разрешение на ввод выдали 12 марта.
Проект реализовала компания «Эвобиос» («Эволюция биогазовых систем»). Двухэтажное здание площадью больше тысячи квадратных метров построили на улице Салова во Фрунзенском районе. Внутри — станочный и монтажный цеха, а также лабораторные стенды для тестирования технологий, рассказали в СПБ Ведомости .
По условиям инвестдоговора часть помещений (126 квадратов) скоро передадут городу.
Разработки предприятия ориентированы на получение биометана — его можно использовать как топливо для выработки электроэнергии. Продукция компании востребована в агропроме, пищевой промышленности и ЖКХ.
