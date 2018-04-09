На Гыданский полуостров пришли первые грузы для строительства «Арктик СПГ-2»

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На Гыданский полуостров по морю пришли первые грузы для возведения второго на Ямале завода сжиженного природного газа «Арктик СПГ-2». Сырьевой базой для него станет Салмановское нефтегазоконденсатное месторождение. На северную оконечность полуострова из Архангельска доставлен первый груз для строительства завода. «Арктика -1» и «Арктика-2» — корабли, преодолевающие метровые льды. Всего в этом году на Гыдан из Архангельска отправится четыре судна по 10-12 тысяч тонн каждое. Уже этим летом на Салмановском месторождении предстоит проложить дороги и возвести вахтовый поселок. Уже в следующем году на Гыдане примутся за строительство самого завода. «Арктик СПГ- 2» — это прибрежные терминалы и морской порт. Завод будет включать три технологические линии, установленные на дно Обской губы. Его мощность составит порядка 18 миллионов тонн в год. Как и первенца «НОВАТЭКа» — Ямал СПГ, «Арктик СПГ -2» также планируют возвести в рекордно короткие сроки. Напомню, что подготовительные работы по строительству причала были завершены в 2015 году .