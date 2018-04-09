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Новые заводы и цеха

На Гыданский полуостров пришли первые грузы для строительства «Арктик СПГ-2»

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/W52ExwTlL94

На Гыданский полуостров по морю пришли первые грузы для возведения второго на Ямале завода сжиженного природного газа «Арктик СПГ-2». Сырьевой базой для него станет Салмановское нефтегазоконденсатное месторождение. На северную оконечность полуострова из Архангельска доставлен первый груз для строительства завода. «Арктика -1» и «Арктика-2» — корабли, преодолевающие метровые льды. Всего в этом году на Гыдан из Архангельска отправится четыре судна по 10-12 тысяч тонн каждое. Уже этим летом на Салмановском месторождении предстоит проложить дороги и возвести вахтовый поселок. Уже в следующем году на Гыдане примутся за строительство самого завода. «Арктик СПГ- 2» — это прибрежные терминалы и морской порт. Завод будет включать три технологические линии, установленные на дно Обской губы. Его мощность составит порядка 18 миллионов тонн в год. Как и первенца «НОВАТЭКа» — Ямал СПГ, «Арктик СПГ -2» также планируют возвести в рекордно короткие сроки. Напомню, что подготовительные работы по строительству причала были завершены в 2015 году.

http://yamal-region.tv/news/30729/

Ямал, ЯНАО, Арктик СПГ-2, Гыданский полуостров, Новатэк, новые заводы и цеха
  • SergeySeverny SergeySeverny
    09.04.1811:45:52

    построили ЯмалСПГ и порт Сабетта огромный, теперь начали строить АрктикСПГ-2 и порт наверняка будет!

    #1024447
    • Human RS Human RS
      09.04.1813:14:27

      "Арктик СПГ- 2″ — это прибрежные терминалы и морской порт.

      #1024463
    • Нет аватара 0SD0S
      09.04.1813:18:29

      Новый арктический СПГ-проект НОВАТЭКа будет более технологически продвинутым, чем пионер этого производственного сектора, «Ямал СПГ». При проектировании «Арктик СПГ-2» компания НОВАТЭК учла уроки первого проекта.

      В проекте «Арктик СПГ-2» НОВАТЭК решила отказаться от берегового расположения терминала. Все конструкции будут размещены на специальных плавучих платформах, в результате чего стоимость строительства снизилась на 9 млрд долларов по сравнению с затратами на «Ямал СПГ».

       https://neftegaz.ru/image...oad/2016/Arctic_LNG_2.jpg 

      При этом второй завод окажется мощнее первого: 18 млн тонн сжиженного газа в год против 16,5 млн тонн соответственно.

      #1024464
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