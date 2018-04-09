Добавить статью
Армия и Флот

Первая партия БМП-3 поступила к мотострелкам на Северном Кавказе

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 апреля. /ТАСС/. Партия новых боевых машин пехоты БМП-3 впервые поступила в соединение 58 общевойсковой армии, дислоцируемой на Северном Кавказе, в рамках программы перевооружения войск Южного военного округа (ЮВО). Об этом сообщил руководитель пресс-службы округа Вадим Астафьев.

  •  © vpk-news.ru

«Партия БМП-3 поступила к мотострелками в Дагестане, новейшей техникой укомплектована мотострелковая рота», — сказал Астафьев.

Предполагается, что в полевых условиях технику апробируют в ходе начавшейся итоговой проверки за зимний период обучения на полигоне «Дальний».

Он уточнил, что в ходе перевооружения предполагается оснастить новыми БМП-3 несколько батальонов этой мотострелковой бригады.

Астафьев напомнил, что последняя модификация БМП-3 получила новые ходовую часть, двигатель, систему вооружения, гидромеханическую трансмиссию, значительно повышена защищенность экипажа.

http://tass.ru/armiya-i-opk/5105901

ЮВО, Северный Кавказ, Дагестан, БМП-3
  • A_SEVER A_SEVER
    09.04.1811:50:55

    БМП-3 это хорошо!    

    #1024448
  • Djoker Djoker
    09.04.1812:18:16

    136 омсбр из Буйнакска давно получала БМП-3

    •  © armyrecognition.com

    #1024456
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,