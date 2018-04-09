Загорский трубный завод в 5 раз увеличил производство

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Как живёшь, завод?

15 апреля 2016 году в Московской области был запущен Загорский трубный завод. Скоро он отметит свой второй день рождения. Вложения в проект на тот момент составили 9 млрд. рублей. В 2016 году завод выпустил 40 тыс. тонн трубной продукции.

Год назад на заводе запущено производство труб большого диаметра, с чем заводчане связывали свои большие надежды. Инвестиции в проект составили ещё 11 млрд. рублей.

В октябре завод начал экспорт труб в Европу.

В декабре 2017 года освоено производство сварного трубчатого шпунта. Эти события подробно освещались на нашем сайте.

В 2017 году завод выпустил уже 146 тыс. тонн труб.

И вот снова новости с завода.

Загорский трубный завод в 1 квартале 2018 года показал пятикратный рост производства

Загорский трубный завод подвел итоги производственной деятельности в первом квартале текущего года. За прошедшие три месяца 2018 г. компанией было отгружено свыше 92 000 тонн труб. Компания достигла почти пятикратного роста отгрузок в сравнении с аналогичным показателем по итогам прошлого года.

Почти все трубы, произведенные Загорским трубным заводом в первом квартале 2018 г., были отгружены для структурных подразделений ПАО «Газпром». При этом в завершившемся квартале предприятием была освоена схема доставки больших партий труб с помощью автомобильного транспорта до регионов реализации проектов ПАО «Газпром», в том числе инвестиционных.

Первый заместитель генерального директора — операционный директор Сергей Торопов отметил: «За эти три месяца мы сделали лишь на треть меньше, чем за весь 2017 год. Это доказывает нам самим и рынку два факта. Первый заключается в том, что предприятие не остановить, как и не остановить произошедшую с его появлением перезагрузку трубного рынка. Второй — загорские трубы успешно заняли свою нишу на этом рынке и их востребованность не вызывает ни у кого сомнений. Сегодня предприятие выходит на свои полные мощности, и это закономерный процесс».

Во втором квартале 2018 г. компания должна будет отгрузить более 100 000 т трубной продукции как «Газпрому», так и крупным нефтегазовым компаниям России.

Заместитель генерального директора по корпоративным коммуникациям Игорь Гусенков: «Мы надеемся сохранить четырехкратный рост по производству и отгрузкам в текущем году. Уже на сегодняшний день законтрактованность предприятия составляет 230 000 тонн в первом полугодии, это — половина от наших производственных мощностей. Если говорить о потенциальных поставках, которые сегодня только в стадии проработки, но при этом — глубокой, а не поверхностной, то тут цифра приближается к 550 000 тоннам по всему году. Это потребует от завода большей слаженности, а от поставщиков листа — порядка и ответственности. В части заграничных поставок — нас не интересуют имиджевые поставки на Ближний Восток, экономика делает их нерентабельными. Привлекательным выглядит рынок Европы, в особенности — Восточной. Сертификация завода по API — вопрос времени, а не принципа».





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