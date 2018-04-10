Cвердловская железная дорога получила 12 новых плацкартных вагонов

Свердловская железная дорога получила 12 новых современных плацкартных вагонов, сообщает пресс-служба СвЖД. Они будут курсировать в составе поезда № 73/74 по маршруту Тюмень — Екатеринбург — Санкт-Петербург.

Вагоны оборудованы кондиционерами, биотуалетами, системами обеззараживания воздуха, фильтрации воды и пожаротушения. А использованные в отделке материалы обеспечивают высокую теплоизоляцию и долговечны.

Кроме того, для удобства пассажиров в новых вагонах увеличено количество электрических розеток, встроены USB-разъемы для подзарядки мобильных устройств. Вагоны оборудованы видеонаблюдением и специальными на табло, где выводится точное время и информация о температуре воздуха.

Стоит отметить, что в прошлом году на СвЖД поступили 35 современных плацкартных вагонов, которые были включены в составы фирменных поездов № 71/72 «Демидовский экспресс» сообщением Екатеринбург — Санкт-Петербург и № 45/46 «Урал» сообщением Екатеринбург — Кисловодск.

В этом году в различные регионы страны уже поступили 133 вагона. Всего в текущем году АО «ФПК» планирует закупить 686 вагонов, из которых 589 вагонов (или 86%) — плацкартные. Такое распределение обусловлено их востребованностью у пассажиров. По статистике, более 65% пассажиров АО «ФПК» выбирают для своих поездок по железной дороге именно плацкартные вагоны.