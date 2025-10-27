Первые двухсистемные электропоезда «Финист» начали курсировать в Свердловской области
На Свердловской железной дороге начали курсировать новые двухсистемные поезда «Финист» серии ЭС105. Это первый полностью отечественный электропоезд двойного питания, предназначенный для эксплуатации на электрифицированных линиях и постоянного, и переменного тока.
27 октября ЭС105 выполнил первый рейс с пассажирами по маршруту Екатеринбург — Дружинино (СвЖД) — Красноуфимск (ГЖД). Два состава этих современных электропоездов пришли на замену «Ласточкам» предыдущего образца и будут курсировать на направлении ежедневно.
ЭС105 — вторая модификация в новой линейке скоростных поездов, созданных на базовой платформе «Финист» на заводе «Уральские локомотивы» в г. Верхняя Пышма Свердловской области. В пятивагонном составе — 386 посадочных мест. Мягкие сиденья оборудованы USB-разъемами для зарядки гаджетов. В вагонах установлена система микроклимата и обеззараживания воздуха; имеется три санитарных модуля. Поезд оснащен подъемниками для маломобильных граждан, а количество мест для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья увеличено до четырех. Также выделены специальные места для провоза велосипедов, лыж и сноубордов.
