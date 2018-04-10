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Спортивные объекты

Арене «Мордовия» выдано разрешение на ввод в эксплуатацию

9 апреля, в Саранске (Республика Мордовия) получено разрешение на ввод в эксплуатацию стадиона, который летом этого года примет матчи Чемпионата мира по футболу ФИФА.

  • Стадион "Мордовия-Арена"
  • Стадион "Мордовия-Арена"
  •  © cdn3.tass.ru

«Мордовия Арена» внешне напоминает солнце — главного символа мифов и легенд мордовского народа, — отметил Министр спорта Российской Федерации Павел Колобков. — И дело не только в том, что стадион оформлен в ярких красках. Он построен в центре Саранска и находится на минимальном расстоянии от ключевых транспортных узлов города, что очень важно. После завершения Чемпионата мира новая арена станет домом для футболистов местного клуба «Мордовия».

  •  © pp.userapi.com

Здесь также будут проводиться массовые спортивные и культурные мероприятия. Уверен, стадион станет украшением города и популярным среди поклонников спорта". Совместная делегация представителей ФИФА и Оргкомитета «Россия-2018» посетила стадион «Мордовия» 22 марта. Эксперты выразили удовлетворённость объектом и ходом подготовки Саранска к проведению главного футбольного форума. Ближайший тестовый матч на арене состоится 21 апреля, встречу проведут команды Профессиональной футбольной лиги «Мордовия» и «Зенит-Ижевск».

  •  © pp.userapi.com

Во время Чемпионата мира по футболу 2018 года на 45-тысячном стадионе сыграют в групповом этапе сборные Перу и Дании, Колумбии и Японии, Ирана и Португалии, Панамы и Туниса.

  •  © c1.staticflickr.com
  •  © c1.staticflickr.com

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  •  © c1.staticflickr.com

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фото: vk.com/saransk2018, vk.com/rsi1961, Βасилий Ηиколаев, Александр Шеметов, Борис Борисов, instagram.com/depresiska, instagram.com/strigunovvalerii

stadiums.at.ua/news/2018-04-10-35315

 http://tass.ru/sport/5108444 

http://www.minsport.gov.ru/press-centre/news/31974/

Саранск, Мордовия, стадион, ЧМ2018
  • SergeySeverny SergeySeverny
    10.04.1811:40:52

    замечательный стадион! в Новосибирске построили бы такой!

    #1024685
  • Human RS Human RS
    10.04.1813:33:03

    Вижу как всегда отдельные мелкие доработки до первого матча еще производятся, но уже нет сомнений, что успели. А вот с Самарой серьезный вопрос — это последний еще не сданный стадион.

    #1024731
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