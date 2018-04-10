Арене «Мордовия» выдано разрешение на ввод в эксплуатацию

9 апреля, в Саранске (Республика Мордовия) получено разрешение на ввод в эксплуатацию стадиона, который летом этого года примет матчи Чемпионата мира по футболу ФИФА.



Стадион "Мордовия-Арена"

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«Мордовия Арена» внешне напоминает солнце — главного символа мифов и легенд мордовского народа, — отметил Министр спорта Российской Федерации Павел Колобков. — И дело не только в том, что стадион оформлен в ярких красках. Он построен в центре Саранска и находится на минимальном расстоянии от ключевых транспортных узлов города, что очень важно. После завершения Чемпионата мира новая арена станет домом для футболистов местного клуба «Мордовия».

Здесь также будут проводиться массовые спортивные и культурные мероприятия. Уверен, стадион станет украшением города и популярным среди поклонников спорта". Совместная делегация представителей ФИФА и Оргкомитета «Россия-2018» посетила стадион «Мордовия» 22 марта. Эксперты выразили удовлетворённость объектом и ходом подготовки Саранска к проведению главного футбольного форума. Ближайший тестовый матч на арене состоится 21 апреля, встречу проведут команды Профессиональной футбольной лиги «Мордовия» и «Зенит-Ижевск».

Во время Чемпионата мира по футболу 2018 года на 45-тысячном стадионе сыграют в групповом этапе сборные Перу и Дании, Колумбии и Японии, Ирана и Португалии, Панамы и Туниса.





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© c1.staticflickr.com





© c1.staticflickr.com

фото: vk.com/saransk2018, vk.com/rsi1961, Βасилий Ηиколаев, Александр Шеметов, Борис Борисов, instagram.com/depresiska, instagram.com/strigunovvalerii

stadiums.at.ua/news/2018-04-10-35315

http://tass.ru/sport/5108444