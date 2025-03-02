Саранский завод «Эм-Кат» запустил серийное производство деталей для сельхозтехники

Саранский завод «Эм-Кат» запустил серийное производство деталей для сельхозтехникиСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
Предприятие реконструировало один из цехов и наладило в нем серийный выпуск литых деталей: педалей, вилок, колес катка, колес культиватора. Объём производства составляет около 250 тонн продукции в год.
Инвестиции в создание нового направления превысили 600 млн рублей.
Выпускаемые изделия направляются на сборочные конвейеры отечественных производств тракторов и комбайнов. Сырье для отливок поставляют российские металлургические предприятия. В частности, чугун — «Тулачермет», стальной лом — «Мордовская заготовительная компания» и «Мордоввторсырье». Таким образом, уровень локализации деталей составляет около 100%.
Параллельно в обновлённом цехе запущено серийное производство комплектующих для вагоностроения и автобусов, деталей для запорной арматуры и скважин, утяжелителей для энергетики.
Общий объём производства по всем направлениям после выхода на проектные мощности составит до 2390 тонн в год.
Фото — https://t.me/op...ergo/557?single
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