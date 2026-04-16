В Мордовии 15 апреля запущено крупное производство опор наружного освещения и светодиодных утилитарных светильников «Световые инновационные системы». Новое предприятие входит в Группу компаний «Ардатовский светотехнический завод» и является резидентом особой экономической зоны «Система».

Предприятие будет выпускать широкий ассортимент продукции, востребованной в различных отраслях: при дорожном строительстве, при благоустройстве городской среды и парков, модернизации транспортной инфраструктуры, спортивного и промышленного освещения. Объем инвестиций в проект превысил 440 млн рублей.

Учредитель предприятия «Световые инновационные системы» Владимир Кудашкин отметил, что новый завод создан под абривиатурой существовавшего ранее завода СИС. Вариант «Световые инновационные системы» был предложен работниками компании.«Название, как и сам завод, соответствуют реалиям светотехнического рынка — будем двигать вперед не только производство, но и науку. Мы представляем систему — опора, источник света и управление светом, поэтому у нас есть перспективы. С праздником!» — сказал он.

Отметим, что текущее производство завода СИС — это первый этап реализации большого инвестпроекта. В 2030 году планируется запуск второго этапа — создание производства листовых гранёных и круглоконических опор. Это позволит предприятию значительно расширить ассортимент продукции и укрепить свои позиции на рынке.