В Мордовии Росатом запустил крупнейшую в России линию по производству композитов

© ruzaevka.gosuslugi.ru

В Рузаевке состоялось открытие второй очереди производственного кластера резидента ТОСЭР «Центр полимерных композитов». Это уникальное высокотехнологичное производство композитного дивизиона Госкорпорации «Росатом».

Инвестиции в проект составили более миллиарда рублей, а производственные мощности выросли втрое — с 1200 до 3900 тонн в год.

Реализация проекта создаст более 300 новых рабочих мест, подчеркивается в сообщении Росатома.

Продукция предприятия применяется в самых разных сферах: от строительства и сельского хозяйства до энергетики, транспорта и городского благоустройства. Это могут быть мосты и световое уличное оборудование, входные группы и фасадные панели, звукоизоляционные стенки и пешеходные настилы и многое другое.

Композитные конструкции сочетают легкость, долговечность и износостойкость благодаря инновационной технологии, которая способствует замещению импортных аналогов.

Новые мощности обеспечат выпуск широкой номенклатуры продукции: пултрузионные профили массой от 1 до 100 кг для строительства мостов, галерей и шумозащитных экранов; высокоэффективные элементы градирен, превосходящие зарубежные аналоги; а также сложные композитные конструкции для промышленного и инфраструктурного применения. Проект реализован совместно с производственным кластером ООО «Центр полимерных композитов» (входит в госкорпорацию «Росатом»), который объединяет несколько технологических переделов для производства высокотехнологичных, легких и долговечных композитных конструкций.

© ruzaevka.gosuslugi.ru

https://tass.ru/ekonomika/24883545?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fstory%2Ff1792a34-7104-5fc0-8d9a-e2d670bd843d