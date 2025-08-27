В Мордовии Росатом запустил крупнейшую в России линию по производству композитов
В Рузаевке состоялось открытие второй очереди производственного кластера резидента ТОСЭР «Центр полимерных композитов». Это уникальное высокотехнологичное производство композитного дивизиона Госкорпорации «Росатом».
Инвестиции в проект составили более миллиарда рублей, а производственные мощности выросли втрое — с 1200 до 3900 тонн в год.
Реализация проекта создаст более 300 новых рабочих мест, подчеркивается в сообщении Росатома.
Продукция предприятия применяется в самых разных сферах: от строительства и сельского хозяйства до энергетики, транспорта и городского благоустройства. Это могут быть мосты и световое уличное оборудование, входные группы и фасадные панели, звукоизоляционные стенки и пешеходные настилы и многое другое.
Композитные конструкции сочетают легкость, долговечность и износостойкость благодаря инновационной технологии, которая способствует замещению импортных аналогов.
Новые мощности обеспечат выпуск широкой номенклатуры продукции: пултрузионные профили массой от 1 до 100 кг для строительства мостов, галерей и шумозащитных экранов; высокоэффективные элементы градирен, превосходящие зарубежные аналоги; а также сложные композитные конструкции для промышленного и инфраструктурного применения. Проект реализован совместно с производственным кластером ООО «Центр полимерных композитов» (входит в госкорпорацию «Росатом»), который объединяет несколько технологических переделов для производства высокотехнологичных, легких и долговечных композитных конструкций.
https://tass.ru/ekonomika/24883545?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fstory%2Ff1792a34-7104-5fc0-8d9a-e2d670bd843d
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Другие публикации по теме
- В Саранске начал работу новый тепличный комплекс производительностью 9...bsp;2 года построены теплицы площадью 8 га, создано 124 новых рабочих мест.
- В группе компаний «Оптикэнерго» в Саранске заработали...ых рабочих мест. Ожидаемая выручка — 100 миллионов рублей месяц.
- «Газпром нефть» и Правительство Республики Мордовия заключ...ллургии, транспортного и энергетического секторов республики Мордовия.
Поделись позитивом в своих соцсетях
27.08.2521:40:44