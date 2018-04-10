Специалисты проектной компании «Умные адгезивы» Нанотехнологического центра «Дубна» в Геленджикской бухте Черного моря с июня 2017-го по январь 2018-го годов провели первый цикл непрерывных испытаний нетоксичных противообрастающих покрытий для морского и речного транспорта и подводных морских сооружений.



Первые испытания экологически безопасных противообрастающих покрытий для водного транспорта

© www.nc-dubna.ru

В ходе натурных испытаний в Чёрном море были протестированы экологические безопасные покрытия нескольких типов в соответствии с ГОСТ РВ 9.412-2001. В процессе визуальных наблюдений и фотографической фиксации данных анализировали поверхности образцов и время, в течение которого покрытия теряли свои защитные свойства. Одновременно с этим проводились натурные испытания в Южно-Китайском море в течение 4 месяцев и лабораторные исследования в течение 18 месяцев.

По итогам испытаний специалист компании «Умные адгезивы» Александр Москалец отметил: «В начале этого года мы получили первые удовлетворительные результаты. Месяц назад мы доработали наши покрытия и планируем отправить их на очередные годовые испытания во Вьетнам и Геленджик. Но уже сегодня можно отметить три конкурентных преимущества нашей разработки: первое — наши покрытия не токсичны для окружающей среды, второе — экономическая составляющая, наш продукт дешевле аналогов, и третье — покрытия можно производить полностью из российского сырья».



первый цикл непрерывных испытаний нетоксичных противообрастающих покрытий

© www.nc-dubna.ru

Летом начнётся очередной цикл испытаний уникальных покрытий проектной компании Наноцентра «Дубна», по результатам которого можно будет говорить о дальнейшем применении уникального недорого отечественного продукта в качестве противообрастающего покрытия для корпусов судов и подводных морских сооружений в России и за рубежом.