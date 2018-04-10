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Судостроение и судоходство

Первые испытания экологически безопасных противообрастающих покрытий для водного транспорта

Специалисты проектной компании «Умные адгезивы» Нанотехнологического центра «Дубна» в Геленджикской бухте Черного моря с июня 2017-го по январь 2018-го годов провели первый цикл непрерывных испытаний нетоксичных противообрастающих покрытий для морского и речного транспорта и подводных морских сооружений.

  • Первые испытания экологически безопасных противообрастающих покрытий для водного транспорта
  • Первые испытания экологически безопасных противообрастающих покрытий для водного транспорта
  •  © www.nc-dubna.ru

В ходе натурных испытаний в Чёрном море были протестированы экологические безопасные покрытия нескольких типов в соответствии с ГОСТ РВ 9.412-2001. В процессе визуальных наблюдений и фотографической фиксации данных анализировали поверхности образцов и время, в течение которого покрытия теряли свои защитные свойства. Одновременно с этим проводились натурные испытания в Южно-Китайском море в течение 4 месяцев и лабораторные исследования в течение 18 месяцев.

По итогам испытаний специалист компании «Умные адгезивы» Александр Москалец отметил: «В начале этого года мы получили первые удовлетворительные результаты. Месяц назад мы доработали наши покрытия и планируем отправить их на очередные годовые испытания во Вьетнам и Геленджик. Но уже сегодня можно отметить три конкурентных преимущества нашей разработки: первое — наши покрытия не токсичны для окружающей среды, второе — экономическая составляющая, наш продукт дешевле аналогов, и третье — покрытия можно производить полностью из российского сырья».

  • первый цикл непрерывных испытаний нетоксичных противообрастающих покрытий
  • первый цикл непрерывных испытаний нетоксичных противообрастающих покрытий
  •  © www.nc-dubna.ru

Летом начнётся очередной цикл испытаний уникальных покрытий проектной компании Наноцентра «Дубна», по результатам которого можно будет говорить о дальнейшем применении уникального недорого отечественного продукта в качестве противообрастающего покрытия для корпусов судов и подводных морских сооружений в России и за рубежом.

  • наши покрытия не токсичны для окружающей среды
  • наши покрытия не токсичны для окружающей среды
  •  © www.nc-dubna.ru
http://www.nc-dubna.ru/

наноцентр Дубна, умные агдезивы, адгезивы, покрытия, безопасные противообрастающие покрытия, корабли, морской транспорт
  • Serg My Star Serg My Star
    10.04.1813:18:28

    Отличная новость!!!    Очень нужное дело делаете. Когда на «Звездочке» ставили на модернизацию «Адмирала Нахимова», простоявшего в ожидании оного действия почти 20 лет, у чаек был просто вселенский пир, столько всего наросло… И это в холодном море то    …И что сырье полностью нашенское — крайне важно.

    Отредактировано: Serg My Star~13:19 10.04.18
    #1024722
  • Е.Юрий Е.Юрий
    10.04.1813:30:53

       Очень полезная штука

    #1024730
  • Нет аватара Советский
    10.04.1815:22:34

    Молодцы!!! Дай Бог Вам успехов.   

    #1024761
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