В Карачаево-Черкесии заложен первый в России новый грушевый сад площадью 20 га

По оценке специалистов, будущий грушевый сад площадью 20 гектаров станет самым крупным садом, высаженным в новейшей истории России.

Инвестиционный проект по закладке садов интенсивного типа реализуется в Карачаево-Черкесии в рамках госпрограммы «Социально-экономическое развитие Северо-Кавказского федерального округа до 2025 года». Инвестором выступает ОАО «Сады Карачаево-Черкесии». На сегодняшний день в Карачаево-Черкесии высажено уже 200 гектаров фруктовых деревьев. До конца текущего года площадь будет увеличена еще на 100.

Для оказания технологической и консультационной поддержки к реализации проекта привлекаются ведущие в мире специалисты в области садоводства.

Сегодня в закладке грушевого сада участвовал специалист из Голландии Питер Ван Райн. Он отметил, что Карачаево-Черкесия — идеальное место для закладки сада такого типа — здесь мягкий климат, плодородная почва, развитая инфраструктура, а самое главное люди, которые готовы трудиться.

Грушевый сад будет высаживаться в несколько этапов. К концу 2019 года общая площадь, занятая под грушевые деревья, составит 20 гектаров. Первый урожай появится уже в следующем году. А еще через несколько лет с 20 гектаров грушевого сада будут собирать полторы тысячи тонн фруктов.