Новая фармацевтическая линия запущена на заводе «Верофарм» в Белгороде

Компания Abbott ввела в эксплуатацию на белгородском заводе «Верофарм» линию по производству препарата «Дюфастон» для поддержания женского репродуктивного здоровья. Оборудование расположилось на площади более 3 тыс. кв. м, его мощность — 200 млн таблеток в год. Новое производство соответствует международному стандарту качества GMP и организовано по принципу полного цикла — включая процессы таблетирования, покрытия пленочной оболочкой, первичной и вторичной упаковки.

Сумма инвестиций в проект составляет около 1,4 млрд рублей.

«У нас долгосрочные планы в России, модернизация площадок будет продолжена. С белгородского завода возможен экспорт в том числе и по СНГ, если препарат будет востребован», — отметил представитель производителя.

Abbott за последние три года вложила в «Верофарм» около 12,5 млрд рублей. Производство «Верофарма» находится также в Воронеже и Покрове Владимирской области.