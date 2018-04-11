«Роствертол» отремонтировал два Ми-26 Минобороны России

Ростовский вертолетный завод «Роствертол» холдинга «Вертолеты России» (входит в Госкорпорацию Ростех) передал Минобороны РФ два тяжелых военно-транспортных вертолета Ми-26, прошедших ремонт на предприятии. В ближайшее время машины направятся к месту постоянной дислокации.

«Ми-26 — это уникальные машины. Ни один серийный вертолет в мире не обладает такой же грузоподъемностью и способностью выполнять поставленные задачи даже в самых сложных климатических условиях. Сейчас на „Роствертоле“ совместно с разработчиком вертолетов „Ми“ — МВЗ им. М.Л.Миля — завершается производство первого опытного образца вертолета Ми-26Т2 В, который придет на смену использующимся Минобороны машинам. Планируем, что к концу первого полугодия новый вертолет совершит первый полет», — заявил заместитель генерального директора холдинга «Вертолеты России» по продажам военной вертолетной техники Владислав Савельев.