Добавить статью
Армия и Флот

«Роствертол» отремонтировал два Ми-26 Минобороны России

  •  © pp.userapi.com

Ростовский вертолетный завод «Роствертол» холдинга «Вертолеты России» (входит в Госкорпорацию Ростех) передал Минобороны РФ два тяжелых военно-транспортных вертолета Ми-26, прошедших ремонт на предприятии. В ближайшее время машины направятся к месту постоянной дислокации.

«Ми-26 — это уникальные машины. Ни один серийный вертолет в мире не обладает такой же грузоподъемностью и способностью выполнять поставленные задачи даже в самых сложных климатических условиях. Сейчас на „Роствертоле“ совместно с разработчиком вертолетов „Ми“ — МВЗ им. М.Л.Миля — завершается производство первого опытного образца вертолета Ми-26Т2 В, который придет на смену использующимся Минобороны машинам. Планируем, что к концу первого полугодия новый вертолет совершит первый полет», — заявил заместитель генерального директора холдинга «Вертолеты России» по продажам военной вертолетной техники Владислав Савельев.

http://www.russianhelicopters.aero/ru/press/news/rostvertol_minoborony_remont/

Ми-26, Роствертол, вертолет, Ростех, Вертолеты России,
  • Нет аватара vlTepes
    11.04.1811:10:41

    Откуда будут двигатели брать для новых Ми-26 для МО?

    Инозаказчики сами купят, это понятно.

    #1025028
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,