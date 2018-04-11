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Авиация

Авиакомпания «Азимут» получила очередной пассажирский самолет Сухой Суперджет 100

  •  © www.flightradar24.com

Сегодня, 11 апреля, Сухой Суперджет с бортовым номером RA-89096 совершил перелет в аэропорт Краснодар.

Это уже седьмой Сухой Суперджет в парке авиакомпании «Азимут» и третий по второму договору лизинга. Этот самолет с заводским номером 95152 построен ГСС по заказу лизинговой компании ГТЛК. Первый полет совершил 6 декабря 2017 года и ранее нигде не эксплуатировался. Всего компания «Азимут» заключила с ГТЛК два договора на лизинг в общей сложности 8 самолетов Сухой Суперджет со сроками поставки до конца апреля 2018 года. Кроме этого, компания имеет опцион на поставку еще 8 самолетов. Это уже 11 Суперджет поставленный ГСС в этом году.

  •  © www.flightradar24.com
https://www.flightradar24.com/A48001/1101111d

SSJ-100, Sukhoi Superjet 100, Сухой Суперджет 100, ГСС, ГТЛК, Азимут
  • Сергей Котенко Сергей Котенко
    11.04.1817:29:49

    Хорошая новость. Ну, что, все уже передали? Счёт уже 11:6.

    #1025125
    • Нет аватара vlTepes
      11.04.1817:36:29

      Хорошая новость. Ну, что, все уже передали? Счёт уже 11:6.

      Нет, есть еще запасы с прошлого года.

      А некоторые еще дольше.

      #1025128
  • Нет аватара Клякса
    11.04.1818:36:11

    Блин, а я вот никак не могу понять нашего зачоса (Лукашенко в смысле)…Берёт какие-то Эмбраеры, вместо того, чтобы взять этих красавцев!!! Не могу понять.

    #1025133
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