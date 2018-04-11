Парк путевых машин Астраханского региона Приволжской магистрали пополнился новой техникой

Парк путевых машин Астраханского региона Приволжской магистрали пополнился новыми современными машинами для ремонта и содержания пути. Два ультрасовременных погрузочно-транспортных мотовоза МПТГ-2 и МПТГ-3 поступили в Астраханскую механизированную дистанцию инфраструктуры. Этот специализированный подвижной состав выпущен на Тихорецком машиностроительном заводе. В ОАО «РЖД» таких машин пока всего три.

Новейшая техника способна выполнять множество функций и задач. Например, у мотовозов есть гидравлический манипулятор для погрузки-разгрузки верхнего строения пути. Их универсальность заключается в возможности выполнять работы с обеих обочин. Наличие подъёмника позволит обслуживать и контактную сеть. Машины принципиально новые, у них по два грузоподъёмных механизма и большая прицепная нагрузка, каждая может увезти по 10-12 вагонов.

Мотовозы предназначены для работы по участковой системе, каждый из них может перевезти по 12 путейцев.Приволжская железная дорога — филиал ОАО «РЖД» планомерно модернизирует парк техники. И эти, поступившие в Астраханский регион новые современные машины, помогут в обеспечении безопасности движения поездов, в планомерном увеличении скорости и как следствие — в росте пропускной способности Астраханского региона.