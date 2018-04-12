Добавить статью
Космонавтика

Комиссия «Роскосмоса» утвердила экскизный проект РН «СОЮЗ-5»

  •  © roscosmos.ru

Комиссия Госкорпорации «РОСКОСМОС» приняла эскизный проект новой средней ракеты-носителя «Союз-5», которая в том числе будет использоваться для отработки ключевых элементов космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса, разрабатываемого РКК «Энергия».

Документ был разработан в кооперации с РКЦ «Прогресс», НПО Энергомаш, НИЦ РКП, КБХА, НПЦ АП, НПО автоматики, филиалом ФГУП «ЦЭНКИ» — НИИСК, ЦНИИмаш, ИПУ РАН, ЦНИИСМ, НПО «Техномаш», ИРЗ, НПО ИТ, ОКБ «Спектр», «ИРЗ-Связь» и ФГБОУ ВО «Московский технологический университет».

Разработчиками проделан большой объем проектных проработок по определению облика и характеристик комплекса ракеты-носителя среднего класса, подтвердивших возможность выведения на орбиту Земли пилотируемых транспортных кораблей массой до 15,5 тонн, а также запуски автоматических космических аппаратов (с применением разгонного блока) на околоземные орбиты и отлетные траектории к телам Солнечной системы.

Кроме того, в документе отражен объем необходимых работ по модернизации объектов наземной инфраструктуры космического ракетного комплекса «Зенит-М» на космодроме БАЙКОНУР для использования их в составе комплекса «Союз-5».

"Союз-5″ представляет собой двухступенчатую ракету-носитель среднего класса с последовательным расположением ступеней. Её производство планируется на РКЦ «Прогресс» (г.Самара).

Предусмотренные проектом технические характеристики ракеты-носителя «Союз-5»: стартовая масса около 530 т, длина 61,87 м (с транспортным пилотируемым кораблем «Федерация» 65,9 м), диаметр 4,1 м, двигатель первой ступени — РД171МВ, двигатель второй ступени — РД0124МС. Компоненты топлива: окислитель — жидкий кислород, горючее — нафтил. Масса выводимой полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту с космодрома БАЙКОНУР около 18 т.

https://www.roscosmos.ru/24908/

Роскосмос, Союз-5
  • Нет аватара Инженер2015
    12.04.1809:50:13

    странно, вроде в Ангару столько денег вбухали

    она и модульная, и для пилотируемых полетов…

    зачем распылять средства на различные типы ракет?

    #1025293
    • Нет аватара NeoGeography
      12.04.1813:59:46

      А до этого — в «Русь». А до этого — в «Энергию». Подход «спроектировал — освоил бюджет — не довёл — бросил» становится системным свойством нашего времени.

      #1025374
      • Нет аватара Strompok
        13.04.1800:00:21

        Да, странно природа устроена.

        Нет бы изобрела одну красивую, сильную, здоровую птицу… Так нет, налепила целый класс пернатые от боьших до маленьких, от сереньких до цветных…

        Причем тут бюджеты?

        Отредактировано: Strompok~00:06 13.04.18
        #1025625
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,