Комиссия «Роскосмоса» утвердила экскизный проект РН «СОЮЗ-5»

Комиссия Госкорпорации «РОСКОСМОС» приняла эскизный проект новой средней ракеты-носителя «Союз-5», которая в том числе будет использоваться для отработки ключевых элементов космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса, разрабатываемого РКК «Энергия».

Документ был разработан в кооперации с РКЦ «Прогресс», НПО Энергомаш, НИЦ РКП, КБХА, НПЦ АП, НПО автоматики, филиалом ФГУП «ЦЭНКИ» — НИИСК, ЦНИИмаш, ИПУ РАН, ЦНИИСМ, НПО «Техномаш», ИРЗ, НПО ИТ, ОКБ «Спектр», «ИРЗ-Связь» и ФГБОУ ВО «Московский технологический университет».

Разработчиками проделан большой объем проектных проработок по определению облика и характеристик комплекса ракеты-носителя среднего класса, подтвердивших возможность выведения на орбиту Земли пилотируемых транспортных кораблей массой до 15,5 тонн, а также запуски автоматических космических аппаратов (с применением разгонного блока) на околоземные орбиты и отлетные траектории к телам Солнечной системы.

Кроме того, в документе отражен объем необходимых работ по модернизации объектов наземной инфраструктуры космического ракетного комплекса «Зенит-М» на космодроме БАЙКОНУР для использования их в составе комплекса «Союз-5».

"Союз-5″ представляет собой двухступенчатую ракету-носитель среднего класса с последовательным расположением ступеней. Её производство планируется на РКЦ «Прогресс» (г.Самара).

Предусмотренные проектом технические характеристики ракеты-носителя «Союз-5»: стартовая масса около 530 т, длина 61,87 м (с транспортным пилотируемым кораблем «Федерация» 65,9 м), диаметр 4,1 м, двигатель первой ступени — РД171МВ, двигатель второй ступени — РД0124МС. Компоненты топлива: окислитель — жидкий кислород, горючее — нафтил. Масса выводимой полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту с космодрома БАЙКОНУР около 18 т.