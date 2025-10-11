MAX
Кадры огневых испытаний блока первой ступени новой ракеты «Союз-5»

Испытания прошли 10.10.2025 г. в Научно-испытательном центре ракетно-космической промышленности и это — завершающий этап наземной отработки. В рамках испытаний кислородно-керосиновый двигатель РД-171МВ с тягой 800 тонн проработал 160 секунд.

Испытанная ступень является первой ступенью перспективной ракеты сверхтяжелого класса.

  • Владимир Козлов Владимир Козлов11.10.25 15:41:52

    Отличная новость, жаль изнутри не показали, на готовую ступень интересно взглянуть.

  • Badassgoliath Badassgoliath11.10.25 18:34:31
    Кадры огневых испытаний блока первой ступени новой ракеты «Союз-5"
    Испытанная ступень является первой ступенью перспективной ракеты сверхтяжелого класса.


    А разве «Союз-5» — это ракета сверхтяжёлого класса?

