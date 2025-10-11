Кадры огневых испытаний блока первой ступени новой ракеты «Союз-5»
Испытания прошли
Испытанная ступень является первой ступенью перспективной ракеты сверхтяжелого класса.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Другие публикации по теме
- В Ракетно-космическом центре «Прогресс» (входит в Гос... Он отправлен из Самары в Королев автомобильным транспортом.
- Малые космические аппараты формата CubeSat разработки Московского государст...отки данных созданы Молодежным космическим центром МГТУ имени Н.Э. Баумана.
- Корпорация «Московский институт теплотехники» (входит в Го...м инвестором о проведении модернизации системы в 2024-2027 годах.
Поделись позитивом в своих соцсетях
Комментарии 2