Первый испытательный пуск ракеты-носителя нового поколения «Союз-5»
30 апреля в 21:00 мск с 45-й площадки Байконура состоялся пуск новой российской ракеты-носителя среднего класса «Союз-5».
«Союз-5» — ракета-носитель с самым мощным в мире жидкостным ракетным двигателем.
Это первый старт ракеты нового поколения в рамках лётно-конструкторских испытаний.
Первая и вторая ступени «Союза-5» отработали штатно, габаритно-массовый макет выведен на расчётную суборбитальную траекторию с последующим падением в заранее закрытом для судоходства и авиации районе в акватории Тихого океана.
Преимущества «Союз-5»:
🔵снижение удельной стоимости выведения полезной нагрузки;
🔵двукратное увеличение массы выводимой полезной нагрузки (до 17 тонн) и высокая точность её выведения;
🔵использование экологически чистых компонентов топлива.
