Первый испытательный пуск ракеты-носителя нового поколения «Союз-5»

30 апреля в 21:00 мск с 45-й площадки Байконура состоялся пуск новой российской ракеты-носителя среднего класса «Союз-5».

«Союз-5» — ракета-носитель с самым мощным в мире жидкостным ракетным двигателем.

Это первый старт ракеты нового поколения в рамках лётно-конструкторских испытаний.

Первая и вторая ступени «Союза-5» отработали штатно, габаритно-массовый макет выведен на расчётную суборбитальную траекторию с последующим падением в заранее закрытом для судоходства и авиации районе в акватории Тихого океана.

Преимущества «Союз-5»:

🔵снижение удельной стоимости выведения полезной нагрузки;

🔵двукратное увеличение массы выводимой полезной нагрузки (до 17 тонн) и высокая точность её выведения;

🔵использование экологически чистых компонентов топлива.

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈

