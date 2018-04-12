Орбитальный модуль миссии «ЭкзоМарс» успешно перешел на рабочую орбиту Красной планеты

Орбитальный модуль TGO (Trace Gas Orbiter) миссии «ЭкзоМарс» перешел на рабочую орбиту и в ближайшее время начнет изучение газового состава атмосферы в поисках следов метана и окиси углерода, как показателей геологической и биологической активности Красной планеты.

В течение последнего года TGO выполнял маневр аэродинамического торможения (аэробрейкинг), во время которого аппарат на каждом витке приближался к поверхности планеты и снижал скорость из-за соударений с молекулами атмосферы. Начальная орбита TGO, на которую он вышел после прибытия к Марсу в октябре 2016 года, была высокоэллиптической (примерно 96 000×300 км) и имела период 4 марсианских суток. В феврале 2017 года, после специального манёвра она была понижена: высота апоцентра составила примерно 33 000, перицентра — 200 км, а период — 1 марсианские сутки. Завершающий маневр этапа аэробрейкинга был выполнен 20 февраля, когда двигатели TGO включились на 16 минут и перевели TGO на эллиптическую орбиту с высотой 1050×200 км, периодом чуть более 2 часов.

Сейчас аппарат TGO находится на круговой орбите высотой около 400 км. В течение ближайшего времени будут завершены окончательные калибровки научной аппаратуры и установка нового программного обеспечения. На третью декаду апреля запланировано начало наблюдений в режиме солнечных затмений, основном для разработанного в Институте космических исследований РАН российского спектрометрического комплекса АЦС и европейского спектрометра NOMAD. Важнейшая задача этих экспериментов — определить содержание малых газовых составляющих марсианской атмосферы, в том числе «парниковых газов» метана и окиси углерода. Для этого очень важны наблюдения атмосферы «на просвет», когда Солнце заходит за диск планеты и просвечивает слой атмосферы над поверхностью.

Основная задача — провести детальное исследование атмосферных газов, составляющих незначительную долю марсианской атмосферы. Российские и европейские научные приборы будут искать метан и окись углерода, которые могут являться основными показателями геологической или биологической активности на поверхности планеты. К примеру, на Земле большую часть метана, находящегося в атмосфере, производят живые организмы. Предполагается, что «время жизни» метана в атмосфере Марса очень мало, около 400 лет, поскольку он разрушается под действием ультрафиолетового солнечного излучения и вступает в реакцию с другими газами атмосферы. Так что, если метан удастся обнаружить сегодня, это будет с большой долей вероятности свидетельствовать о его существовании в более существенной концентрации в относительном прошлом.

Помимо поиска следов «жизни» планеты TGO займется созданием карты марсианских залежей льда, внутри которых может быть заключен метан и органические останки марсианских микробов.

Проект «ЭкзоМарс» — совместный проект РОСКОСМОСА и Европейского космического агентства по исследованию Марса, его поверхности, атмосферы и климата с орбиты и на поверхности планеты. Он откроет новый этап исследования космоса для Европы и России.