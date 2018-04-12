Автотор начал производство рефрижераторов Hyundai HD35

Калининградский завод «Автотор» в соответствии с программой локализации производства начал выпуск рефрижераторов на шасси Hyundai HD35. Первая партия автомобилей, произведенных на предприятии в Калининграде, отгружена потребителям.

При производстве изотермических фургонов для данных автомобилей используются комплектующие ведущих российских производителей. Производство фургона повышенной изотермичности, как и монтаж холодильной установки осуществляется АВТОТОР непосредственно на предприятии в Калининградской области.

Начиная со второго полугодия 2018 г. автомобили HD35 планируется производить на предприятии АВТОТОР в режиме полного цикла (с применением технологии сварки и окраски). Кроме того, проектом планируется наращивание объемов производства и повышение уровня локализации.

Автомобиль Hyundai HD35 имеет полную массу 3,5 тонны и грузоподъемность от 0,9 до 1,5 тонны в зависимости от модификации, оснащается дизельным двигателем мощностью 136 л.с. стандарта «Евро-5». Производство HD35 ведется на автомобильном заводе «Автотор» с августа 2016 года. Рефрижераторные фургоны на базе HD35 имеют грузоподъемность 1,5 тонны. За счет небольших габаритов автомобиля и экономичности востребованы для перевозки скоропортящихся продуктов в городских условиях.

В феврале 2018 года подписано соглашение о постановке в производство полного цикла коммерческих автомобилей Hyundai HD35 на производственных мощностях «Автотора» в Калининградской области.

Напомним, история сотрудничества «Автотора» с южнокорейским производителем Hyundai берет начало с запуска в 2011 году производства грузовых автомобилей HD78. С сентября 2012-го завод начал массовое производство грузовиков Hyundai. На сегодняшний день линейка коммерческих автомобилей включает модели HD35, HD65, HD78, HD120, HD170 с широкой гаммой надстроек. В январе 2017 года выпущена пилотная партия модели LCV-сегмента — цельнометаллического фургона H350. На сегодняшний день «Автотор» производит всю линейку коммерческих автомобилей Hyundai, которые реализуются на территории России.