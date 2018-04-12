В Ставропольском крае запущен консервный завод

В Георгиевске состоялось открытие после ремонтных работ и модернизации «Первого Георгиевского консервного завода». В том числе состоялся запуск новой линии по переработке яблок. Кроме изменения технической части были затронуты планировка и обустройство прилегающей к заводу территории, отремонтированы фасады предприятия, подключены коммуникационные сети и оборудована лаборатория, отвечающая современным стандартам.

Инвестор вложил в возрождение предприятия, которое простаивало 15 лет порядка 553 млн рублей. Занятость на заводе смогут найти около 200 постоянных и до 50 сезонных рабочих.

Консервный завод Георгиевска собирается выпускать богатый ассортимент плодовоовощных консервов: варенье, икру, овощи, повидло, соки. Когда рабочий процесс будет настроен и полная проектная мощность будет достигнута, объем продукции, выходящей из цехов завода, должен составить около 70 млн банок продукции в год. Нельзя не отметить, что благодаря продукции предприятия у Ставрополья есть возможность занять 4% ниши российского рынка плодовоовощных консервов.

Георгиевский консервный завод построили в 1930 году, на пике производства он выпускал порядка 60 млн условных банок консервов в год. В начале 2000-х годов предприятие обанкротилось, восстановление его началось после смены собственника.