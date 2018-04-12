Печь плавки чугуна запущена на Южноуральском арматурно-изоляторном заводе в Челябинской области

В литейном производстве Южноуральского арматурно-изоляторного завода в запущен новый плавильный агрегат ИСТ-1.0 для индукционной плавки чугуна отечественного производства ёмкостью 1 тонна. Новая печь установлена в условиях действующего производства. Установка нового оборудования позволит увеличить мощности по чугунному литью в полтора раза и поднять долю собственных комплектующих в сборке изделий.

«Пуск нового оборудования также даст возможность разделения процессов отливки шапки к изоляторам и линейной арматуры. Это положительно скажется на качестве продукции», — прокомментировал представитель завода.

На заводе также завершаются пуско-наладочные работы по пуску современной обжиговой печи в производстве фарфоровых изоляторов.