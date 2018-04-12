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Авиация

Росавиация выдала разрешение на ввод в эксплуатацию нового терминала аэропорта Симферополь

Новый терминал аэропорта Симферополь, а также все служебно-технические здания аэровокзального комплекса получили разрешение на ввод в эксплуатацию от Федерального агентства воздушного транспорта России. Об этом Крыминформу сообщили в руководстве международного аэропорта Симферополь.

«Разрешение на ввод в эксплуатацию означает официальное подтверждение, что новый аэровокзальный комплекс аэропорта Симферополь готов к приёму и отправке первых пассажиров», — сообщили в пресс-службе аэропорта и добавили, что ранее новый аэропортовый комплекс получил заключение о соответствии всем требованиям технических регламентов и соответствии заявленному проекту.

Строительство нового аэровокзального комплекса международного аэропорта Симферополь стартовало в мае 2016 года. Площадь нового терминала составила более 78 тыс кв. метров. Общая стоимость проекта — 32 млрд рублей. Новый терминал сможет обслуживать 6,5 млн пассажиров в год.

©Видео с youtube.com

http://www.c-inform.info/news/id/63940

Аэропорт, Симферополь
  • ghjh ghjh
    12.04.1816:36:11

    16 апреля 2018 года официальное открытие.    . Тобишь в следующий понедельник Новый аэропорт Симферополя примет первые рейсы и пассажиров. Старый терминал станет автовокзалом «Симферополь»    

    #1025432
  • Александр Скориков
    12.04.1817:53:16

    За два года построили уникальное сооружение — когда такое было? при советах лет пять бы строили… А две электростанции, а мост 19 км и много еще чего. До сих пор не могу привыкнуть, что мы можем работать в таком графике.

    #1025455
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