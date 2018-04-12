Росавиация выдала разрешение на ввод в эксплуатацию нового терминала аэропорта Симферополь

Новый терминал аэропорта Симферополь, а также все служебно-технические здания аэровокзального комплекса получили разрешение на ввод в эксплуатацию от Федерального агентства воздушного транспорта России. Об этом Крыминформу сообщили в руководстве международного аэропорта Симферополь.

«Разрешение на ввод в эксплуатацию означает официальное подтверждение, что новый аэровокзальный комплекс аэропорта Симферополь готов к приёму и отправке первых пассажиров», — сообщили в пресс-службе аэропорта и добавили, что ранее новый аэропортовый комплекс получил заключение о соответствии всем требованиям технических регламентов и соответствии заявленному проекту.

Строительство нового аэровокзального комплекса международного аэропорта Симферополь стартовало в мае 2016 года. Площадь нового терминала составила более 78 тыс кв. метров. Общая стоимость проекта — 32 млрд рублей. Новый терминал сможет обслуживать 6,5 млн пассажиров в год.

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