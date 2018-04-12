ООО АСПЛАСТ: производство крупногабаритных изделий из пластика методом ротоформования в Рязани

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Ротомолдинг «молодая» и активно прогрессирующая отрасль переработки пластмасс в России. Изделия ротационного формования нашли применения во всех отраслях деятельности от декора до промышленности. Используя эту технологию, впервые в нашей стране компанией ООО АСПЛАСТ были реализованы проекты: пластиковый модульный понтон 2FLOAT, позволяющий собирать плавучие площадки разного назначения, детская разборная песочница 2KIDS, уникальный крупногабаритный конструктор и дизайнерский набор детской мебели, за которыми последовали десятки успешных и интересных проектов.

Ротоформование имеет ряд преимуществ. В частности, этот метод позволяет изготавливать полые изделия, заформовывать металл в пластик, получать изделия сложного дизайна с отличными прочностными характеристиками при эксплуатации изделий в различных условиях в широком диапазоне температур (от -40°С до +40°С), а также производить сразу несколько изделий за один цикл.

Процесс производства состоит из 4-ех этапов.

1) Загрузка полимера в форму: для производства используется экологически безопасный материал — порошкообразный полиэтилен низкой плотности (LLDPE).

2) Формование изделия в камере нагрева: в камере нагрева происходит вращение формы вокруг двух осей со скоростью около 10 об./мин, вследствие чего, полимер расплавляется и равномерно распределяется по стенкам формы.

3) Охлаждение формы с изделием: форму охлаждают потоком воздуха, при этом форма продолжает вращаться, пока полимер внутри не затвердеет.

4) Извлечение изделия из формы: форму раскрывают и извлекают из нее изделие, при необходимости удаляют облой.

В непростых условиях современного рынка компания продолжает развиваться и воплощать новые идеи. В настоящее время очередной проект по детской тематике — песочница с крышкой 2KIDS РОМАШКА выходит с этапа разработки металлической формы на этап пробных отливок. Первую партию новых песочниц с крышками планируется произвести уже в июле этого года.