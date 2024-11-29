Группа ПОЛИПЛАСТИК начала выпуск полимерной продукции методом ротоформования

В структуру Группы ПОЛИПЛАСТИК вошел завод «Ротопласт», расположенный во Владимирской области. На предприятии ведется выпуск полимерной продукции методом ротоформования. Для заказчиков доступен широкий ассортимент легких и бесшовных полимерных емкостей и других изделий разнообразной конфигурации и размеров для промышленности, строительства, сельского хозяйства.

Продукция завода Ротопласт © www.polyplastic.ru

В составе завода — цеха ротоформовки, металлообработки, участки сборки и обработки готовых изделий, порошковой покраски, складские площадки, конструкторский отдел.

Предприятие выпускает пластиковые колодцы, емкости для воды и топлива объемом до 20 м3, понтоны и поплавки, дорожные конструкции и ограждения. Ведется производство как серийной продукции, так и изделий по индивидуальным заказам. Специалисты завода «Ротопласт» работают с готовыми чертежами или составляют чертежи по техническому заданию заказчика.

Установка ротоформования © www.polyplastic.ru

Завод был создан в 1998 году и за четверть века работы освоил не только технологию производства изделий, но и наладил самостоятельное изготовление установок ротационного формования и стал единственным в России предприятием «полного цикла» в этой сфере.

Ротационное формование — это способ изготовления полимерных изделий разного вида конфигурации и различных размеров. Гранулы сырья загружаются внутрь полой металлической формы, после чего форму нагревают и вращают или раскачивают. Расплавленный полимер равномерно растекается по внутренней стенке формы, образуя сплошную оболочку необходимой толщины, после чего вращение и нагрев прекращают. Таким образом получаются легкие по весу и бесшовные изделия.

Продукция завода Ротопласт © www.polyplastic.ru

В качестве сырья предприятие использует полимерные композиции с повышенными прочностными характеристиками, термостойкостью и устойчивостью к воздействию УФ-излучения. Завод способен перерабатывать до 1500 тонн полиэтилена в год. За время работы налажены бесперебойные поставки продукции заказчикам по всей стране. Широкая география поставок охватывает более 40 регионов России.

В производственной системе Группы ПОЛИПЛАСТИК в перечень задач завода «Ротопласт» на первом этапе интеграции включено производство ротоформованных полиэтиленовых колодцев для систем водоотведения и их элементов, накопительных резервуаров и иных емкостей, дорожных оградительных блоков.

Реализацией продукции завода занимается торговое подразделение Группы ПОЛИПЛАСТИК — ООО «ОПТИПЛАСТИК».

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