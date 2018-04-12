Первый в России завод по выпуску насосных и гидравлических станций открыт в Кемеровской области

В Ленинске-Кузнецком на базе группы компаний «Сибэнергоресурс» дан старт новому производству плунжерных насосов высокого давления, широко используемых в горнодобывающей и металлургической промышленности. Инвестиции в проект составили 160 млн рублей. Проект реализован в рамках плана мероприятий развития компонентного машиностроения Кемеровской области.

Насосное оборудование будут выпускать на основе технологии ведущего немецкого производителя Hauhinko. К концу этого года планируется выйти на стопроцентную локализацию производства, что позволит снизить на 20-30% стоимость насосов.

Продукция завода будет востребована такими крупными российскими потребителями, как «Сибирская угольная энергетическая компания» (СУЭК) и «Распадская». Более того, в начале 2019 года предприятие начнет поставки насосов за рубеж, в частности, в юго-восточную Азию и Японию.

Кемеровская область — ведущий угольный регион РФ, в котором добывается около 60% всего отечественного угля, работает 42 шахты и 51 разрез. Доля иностранного оборудования на угольных предприятиях Кемеровской области составляет 40-80%, поэтому проблема импортозамещения — одна из основных для Кузбасса.

Ввод нового завода — это конкретный пример реализации политики импортозамещения. Если раньше предприятия покупали аналогичное насосное оборудование за границей, то теперь они смогут приобрести его здесь, в Кузбассе, по более низкой цене