Закладка 100 гектаров новых садов началась в Хасавюртовском районе Дагестана

В районе наблюдается тенденция расширения площадей садов. Развитие садоводства в районе началось в 2013 году. Садоводы района планируют заложить около 100 га новых садов в текущем году, при этом 40 га сады интенсивного типа.

На сегодняшний день в Хасавюртовском районе уже высажено более 30 га садов весенней посадки, остальные 70 гектаров будут высажены в ходе осенней посадки.

Общая площадь садоводства в районе доведена до 1978 гектаров. При закладке и проведении весенне-полевых работ по уходу за садами соблюдаются все агротехнические требования, посадочный материал выбран качественный и сертифицированный. Развитию садоводства в районе способствовали меры господдержки при закладке садов.