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Агропром и пищевая промышленность

Закладка 100 гектаров новых садов началась в Хасавюртовском районе Дагестана

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В районе наблюдается тенденция расширения площадей садов. Развитие садоводства в районе началось в 2013 году. Садоводы района планируют заложить около 100 га новых садов в текущем году, при этом 40 га сады интенсивного типа.

На сегодняшний день в Хасавюртовском районе уже высажено более 30 га садов весенней посадки, остальные 70 гектаров будут высажены в ходе осенней посадки.

Общая площадь садоводства в районе доведена до 1978 гектаров. При закладке и проведении весенне-полевых работ по уходу за садами соблюдаются все агротехнические требования, посадочный материал выбран качественный и сертифицированный. Развитию садоводства в районе способствовали меры господдержки при закладке садов.

https://www.riadagestan.ru/news/khasavyurtovskiy_rayon/v_khasavyurtovskom_rayone_planiruyut_zalozhit_100_ga_novykh_sadov/

Дагестан, фруктовый сад
  • SergeySeverny SergeySeverny
    13.04.1810:17:29

    хорошее дело! главное мирное!

    #1025701
    • Иван Кротов Иван Кротов
      13.04.1812:43:26

      Молодцы, на прошлой недели в КЧР тоже 100 г сады начали закладывать. В России чтобы заместить импорт надо в 2 раза больше производить яблок. При этом наверно надо еще овощехранилища.

      #1025757
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