На Афипский НПЗ успешно доставлен один из основных блоков комплекса гидрокрекинга

На Афипский НПЗ доставлен один из самых габаритных блоков строящегося на заводе комплекса гидрокрекинга вакуумного газойля — колонна фракционирования. Колонна предназначена для разделения газо-продуктовой смеси, прошедшей первую и вторую ступени гидрокрекинга, на легкие углеводородные фракции (сжиженный углеводородный газ, бензин), дизельные фракции и остаток гидрокрекинга.

Транспортировка оборудования весом почти в 500 тонн и длиной более 58 метров проводилась в несколько этапов: доставлялась морским путем до Новороссийска, на барже по рекам Протока и Кубань, а затем специальным грузовым автотранспортом до территории НПЗ.

В ближайшее время в рамках строительства комплекса гидрокрекинга вакуумного газойля Афипский НПЗ готовится принять еще 55 единиц крупнотоннажного и крупногабаритного оборудования, в том числе ректификационные колонны, печное оборудование и компрессоры. Поставка на завод основного технологического оборудования всей установки — трех реакторов общим весом более 2,1 тысяч тонн,изготовленных в Италии, — запланирована на май 2018 года.

Завершить строительство установки гидрокрекинга производительностью по сырью 2,5 млн тонн в год планируется в 2020 году. Благодаря новому комплексу номенклатура продукции Афипского НПЗ пополнится дизельным топливом стандарта Евро-5, сжиженными углеводородными газами, а также увеличится объем производства прямогонного бензина и гранулированной серы.