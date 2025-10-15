Инжиниринговая компания «ТопТех» спроектировала и изготовила уникальное для российского рынка оборудование — блок управления туманом (БУТ), который предназначен для предотвращения выбросов мелкодисперсных частиц серной кислоты в атмосферу.

Блок управления туманом — часть установки производства серной кислоты методом мокрого катализа. Разработанный компанией «ТопТех» головной образец оборудования прошел приемочные испытания и введен в эксплуатацию на нефтеперерабатывающем заводе в России.

Производство серной кислоты сопряжено с потенциальными рисками загрязнения окружающей среды. Одним из таких рисков является выброс в атмосферу кислого тумана — мелких капель серной кислоты, возникающих в результате конденсации паров кислоты при контакте с влажным воздухом. Блок управления туманом предназначен для минимизации этого явления и экологически чистой и безопасной работы установки.

Принцип работы блока заключается в сжигании паров силиконового масла на горелке и впрыскивании образовавшихся твердых частиц оксида кремния в газоход технологического газа на входе в конденсатор установки производства серной кислоты. Частицы оксида кремния улавливают пары серной кислоты, опадая вместе с ней в специальный приемник. После чего сконденсированная серная кислота в чистом виде направляется на охлаждение и далее, в качестве продукта, на склад.

Срок службы блока может достигать 10 лет в зависимости от условий эксплуатации, после чего требуется его замена. Российский образец блока управления туманом кислоты полностью совместим с установками мокрого катализа и может быть использован для замены вышедших из строя аппаратов западных производителей.

«С реализацией данного проекта „ТопТех“ готов обеспечить российские предприятия надежным отечественным устройством для защиты окружающей среды от выбросов серной кислоты. Изготовленный „ТопТехом“ блок на 75% собран из российских комплектующих, в наших планах его дальнейшая модернизация и отказ от оставшихся импортных компонентов», — отметил генеральный директор компании «ТопТех» Алексей Поляков.

Поставка блока управления туманом кислоты осуществляется в комплекте с необходимой технической документацией, паспортом изделия, руководством по эксплуатации и декларацией соответствия регламенту ТР ТС. Специалисты компании «ТопТех» осуществляют авторский надзор за монтажом и пуском блока в работе, гарантийное и послегарантийное обслуживание.