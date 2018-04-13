В Старом Осколе Белгородской области открыт новый кардиоцентр

Высокотехнологичный медицинский центр «Клиника сердца» начал работу в Старом Осколе. Проект призван повысить качество оказания медицинской помощи при заболеваниях сердечно-сосудистой системы и сделать ее доступной для жителей восточных районов области.

Центр создан на основе муниципально-частного партнерства.Все виды услуг в данной клинике будут входить в территориальную программу государственных гарантий оказания жителям Белгородской области бесплатной медицинской помощи и осуществляться по полисам ОМС.

Ежегодно в «Клинике сердца» будут выполнять до 8 тысяч операций. Строительство такого центра стало возможным благодаря поддержке главы региона. Общая сумма инвестиций — порядка 300 млн рублей. Половина из них — это средства, привлеченные из внебюджетных фондов развития Белгородской области."Клиника сердца" обеспечит рабочими местами около 100 человек, 50 из которых являются высококвалифицированными специалистами.

С открытием «Клиники сердца» в Старом Осколе высокотехнологичная помощь станет ближе жителям северо-восточных районов региона и Губкинского округа.

На базе медучреждения будут работать специалисты как регионального сосудистого центра, так и федеральных клиник.

В процессе строительства: