Строительство ледоколов на Выборгском ССЗ

Ледокольное судно обеспечения «Александр Санников» проекта Aker ARC 130А.

Заложено 3 ноября 2015 года, спущено на воду 24 ноября 2016 года.



© Фото из открытых источников

Ледокольное судно обеспечения «Андрей Вилькицкий» проекта Aker ARC 130А.

Заложено 14 декабря 2015 года, спущено на воду 5 июля 2017 года.



© Фото из открытых источников





© Фото из открытых источников

Технические характеристики:

Водоизмещение: около 8700 т.

Главные размерения: длина — 121.7 м, ширина — 26 м, осадка — 8.2 м.

Максимальная скорость хода: 16 узлов

Мощность: 22 МВт (по другим данным 29 МВт)

Лёдопроходимость: 2 м.

Автономность: 30 суток

Экипаж: 35 человек

Портовый ледокол «Обь» проекта Aker ARC 124. Заложен 27 сентября 2016 года.



© Фото из открытых источников

Технические характеристики:

Главные размерения: длина — 84.3 м, ширина — 21.3 м, осадка — 6.5 м.

Максимальная скорость: 15 узлов

Мощность: 4×2.5 МВт

Лёдопроходимость: 1.5 метра

Экипаж: 18 человек (плюс возможно принять 12 человек дополнительно)

Фото с сайта forums.airbase.ru