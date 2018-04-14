Строительство ледоколов на Выборгском ССЗ
Ледокольное судно обеспечения «Александр Санников» проекта Aker ARC 130А.
Заложено 3 ноября 2015 года, спущено на воду 24 ноября 2016 года.
Ледокольное судно обеспечения «Андрей Вилькицкий» проекта Aker ARC 130А.
Заложено 14 декабря 2015 года, спущено на воду 5 июля 2017 года.
Технические характеристики:
Водоизмещение: около 8700 т.
Главные размерения: длина — 121.7 м, ширина — 26 м, осадка — 8.2 м.
Максимальная скорость хода: 16 узлов
Мощность: 22 МВт (по другим данным 29 МВт)
Лёдопроходимость: 2 м.
Автономность: 30 суток
Экипаж: 35 человек
Портовый ледокол «Обь» проекта Aker ARC 124. Заложен 27 сентября 2016 года.
Технические характеристики:
Главные размерения: длина — 84.3 м, ширина — 21.3 м, осадка — 6.5 м.
Максимальная скорость: 15 узлов
Мощность: 4×2.5 МВт
Лёдопроходимость: 1.5 метра
Экипаж: 18 человек (плюс возможно принять 12 человек дополнительно)
Фото с сайта forums.airbase.ru